Partidos hoy: Leagues Cup, Liga Expansión MX, Copa Libertadores y más: 3 de agosto 2023

Mucha actividad la que habrá este jueves 3 de agosto de 2023 porque hay futbol con la Leagues Cup, Liga Expansión MX, Copa Libertadores, Copa Sudamericana; por lo que aquí te damos toda la cartelera para que no te despegues de tu televisor o dispositivo móvil.

LEAGUES CUP

Atlas vs. New England

Horario: 18:00 horas

Transmisión: MLS Game Pass en Apple TV y Azteca 7

Pumas vs. Querétaro

Horario: 18:00 horas

Transmisión: MLS Game Pass en Apple TV

Philadelphia vs. DC United

Horario: 18:00 horas

Transmisión: MLS Game Pass en Apple TV

New York RB vs. New York City FC

Horario: 18:00 horas

Transmisión: MLS Game Pass en Apple TV

Charlotte vs. Cruz Azul

Horario: 18:30 horas

Transmisión: MLS Game Pass en Apple TV, Canal 9, TUDN y ViX

León vs. Real Salt Lake

Horario: 20:30 horas

Transmisión: MLS Game Pass en Apple TV

LIGA EXPANSIÓN MX

Leones Negros vs. Alebrijes

Horario: 19:05 horas

Transmisión: ViX, TVC Deportes y HiSports

COPA LIBERTADORES

Atlético Nacional vs. Racing

Horario: 18:00 horas

Transmisión: Star Plus

Flamengo vs. Olimpia

Horario: 18:00 horas

Transmisión: ESPN y Star Plus

COPA SUDAMERICANA

San Lorenzo vs. São Paulo

Horario: 16:00 horas

Transmisión: Star Plus

América MG-RB Bragantino

Horario: 18:00 horas

Transmisión: Star Plus

Ñublense vs. Liga de Quito

Horario: 18:00 horas

Transmisión: Star Plus

Para conocer los resultados de los partidos del día de las Ligas de México, Sudamericana y Centroamericana, te recomendamos consultar mediotiempo.