Mario de la Rosa, el mortífero e indefendible presidente municipal de Amozoc

¿Quién protege a Mario de la Rosa, el mortífero, inepto y cada vez más escandaloso presidente municipal morenista de Amozoc?

¿Por qué parece que él y sus familiares, protegidos pueden hacer lo que quieran y seguir impunes, como lo demostró el caso de su primo o sobrino, Rubén de la Rosa, que presuntamente en estado de ebriedad provocó un accidente que pone en riesgo al bebé no nato de quien iba en la otra camioneta?.

El problema no es solamente que Rubén de la Rosa –presuntamente acompañado por hijos de Mario, el edil- hayan generado un severo percance al manejar ebrios, sino que –además- es ALTO FUNCIONARIO del ayuntamiento de Amozoc: Secretario de Gobernación y pariente de Mario de la Rosa provoca accidente en presunto estado de ebriedad

¿Por qué el Congreso de Puebla, la Auditoría Superior del Estado y el mismo cabildo amozoquense le permitieron al presidente municipal nombrar a su primo o sobrino como empleado de primer nivel, cuando ello implica el delito de nepotismo?

NEPOTISMO DESCARADO, VIOLENCIA, DESCOMPOSICIÓN SOCIAL CRECIENTE

Desde marzo del 2020, se denunció que Mario de la Rosa Romero convirtió el dinero público de Amozoc en su alcancía personal –familiar, donde desde la administración 2018-2021 le dio “empleo” a más de 22 parientes, incluyendo el mencionado Rubén de la Rosa, como director de Tránsito y sueldo de 30 mil pesos mensuales, a pesar de que apenas terminó la primaria: Amozoc y su ayuntamiento administrado por una “familia real”

Pero, al parecer, Mario de la Rosa es intocable, pese a que en mayo de este año sus hijos fueron denunciados por el ex edil Alfredo Bretón de balear su casa:El elemento que permitió escapar a hijos de Mario de la Rosa fue suspendido

Porque con el cobijo, omisión, complicidad y complacencia del presidente municipal morenista la inseguridad, violencia y delincuencia se apoderaron de ese municipio. Está el asunto de Carlos Vázquez, inspector de Casa Blanca en Amozoc, solapado por el alcalde Mario de la Rosa, al que se acusa de trabajar de manera impune y fuera de ley con el antro Dubai, donde, al parecer, no solo se vende alcohol, sino también otro tipo de productos y al que van a emborrachar policías municipales en horas laborales.

Disfrazado de un lugar de baile, este local se ha visto involucrado en varios ilícitos tapados por los funcionarios municipales, debido a que supuestamente el dueño del negocio sería el inspector y protegido del edil: Video desde Puebla: En plena tercera ola de Covid anuncian otro baile en el antro Dubai, en Amozoc

Y, como ya se dijo, en mayo pasado Jafet, Yair y Magdiel, de apellidos de la Rosa y ligados al presidente, supuestamente balearon la casa de Alfredo Bretón, ex alcalde de Amozoc, quien interpuso la denuncia correspondiente por intento de homicidio, pero, al parecer, la Fiscalía General del Estado ha hecho caso omiso a esta denuncia al no haber hasta el momento una orden de aprehensión contra los juniors:Fotonota: Balean casa al hijo de Alfredo Bretón, ex presidente de Amozoc

¡Y QUIERE HEREDARLE LA PRESIDENCIA A SU HERMANO!

El 30 de julio, Jafet, hijo de Mario de la Rosa, Rubén de la Rosa Romero sobrino y uno más que está hospitalizado, en presunta ebriedad, provocaron un accidente sobre la federal a Tehuacán contra de una camioneta, donde iba un equipo de béisbol y una mujer embarazada, que se encontraría en peligro de perder a su bebé.

Al percance llegaron elementos de tránsito municipal, pero sólo para salvar a la familia del munícipe y tratar de darles impunidad. Los anteriores son solo algunos de los peores escándalos en Amozoc y no olvidemos el 23 de enero de 2020 manifestantes fueron a exigir afuera de la presidencia la falta de servicios, pero las cosas se salieron de control, quejosos quemaron y apedrearon la presidencia y el alcalde mandó a la cárcel a 15 personas, de las que apenas hace un par de meses salieron en libertad.

Tampoco puede omitirse la matanza del pasado 23 de junio en el Bar Pinochos, que se suponía clausurado, pero que el ayuntamiento de Amozoc permitía funcionar y donde se suscitó una balacera con saldo de 5 fallecidos: Video desde Puebla: 4 muertos y 3 policías estatales heridos en bar de Amozoc

Por último, es importante mencionar que en Amozoc se maneja la versión de que para las elecciones del 2024 el hermano, Margarito de la Rosa, quiere llegar al poder para seguir con el llamado “Cartel de la Rosa”, como le han puesto los ciudadanos, luego de ver la manera impune en que mal gobierna.