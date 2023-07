¡Cuidado!, la Hepatitis puede ser mortal

Staff/RG

Existen cinco tipos de hepatitis, pero las más comunes son A, B y C. Esta enfermedad representa una elevada carga de enfermedad y mortalidad.

Se estima que 325 millones de personas en el mundo sufren Hepatitis B y/o C, en el mundo que causan 1.4 millones de muertes al año.

En México se registran anualmente 24 mil casos de Hepatitis A, B y C, según la Secretaría de Salud.

La Organización Mundial de la Salud califica a la Hepatitis -que afecta a millones de personas en el mundo- como la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después de la tuberculosis.

Estima que en América Latina se registran cada año 67 mil nuevas infecciones por el virus de Hepatitis C y 84 mil muertes, de ahí la importancia de la prevención y diagnósticos oportunos, ya que los síntomas aparecen cuando la enfermedad está avanzada.

En el marco del Día Internacional contra la Hepatitis, el doctor Josué Hernández Martínez, médico internista del Hospital D’María, explica que la Hepatitis (que es la inflamación del hígado, un órgano vital que procesa los nutrientes, filtra la sangre y combate las infecciones), es una enfermedad hepática de origen viral con riesgo de desarrollar cirrosis y en ocasiones cáncer.

Agrega que “existen cinco tipos de Hepatitis: A, B, C, D y E que en general producen síntomas como fatiga, dolor abdominal e ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas. En cuestión de cura, destaca, depende del sistema inmunológico, algunas ocasionan es una afección crónica”.

El médico destaca que la Hepatitis puede desencadenar otras afecciones como cirrosis, crioglobulinas (anticuerpos que se vuelven sólidos o parecidos a un gel), Hipertensión Portal (presión alta en las venas que filtran la sangre de los intestinos a través del hígado), hemorragias digestivas y alteraciones en la coagulación.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el virus de la Hepatitis C puede provocar cirrosis, cáncer de hígado, incluso la muerte, pero también existe un tratamiento seguro y efectivo en un 95%.

En el caso de la hepatitis B estima la OPS que la padecen 296 millones de personas en el mundo y la mayoría no conoce su diagnóstico. No existe cura, pero se puede prevenir con una vacuna.

El Hospital D’María cuenta con esta vacuna contra la Hepatitis B y recomienda:

La primera dosis debe darse dentro de las 12 primeras horas de vida (en la maternidad). La segunda no antes de los dos meses de edad y no más allá de los cuatro. La tercera, seis a 18 meses después de la primera.

La vacuna tiene una eficacia del 90 al 95 % para prevenir la infección por el virus de la Hepatitis B.

Puede causar reacciones leves del 3 al 9% como dolor, eritema (enrojecimiento de la piel) e induración, así como aumento de la temperatura (8%), irritabilidad, nauseas (2%), faringitis (1%).

Causas de la Hepatitis

El consumo excesivo de alcohol, las toxinas, algunos medicamentos y ciertas afecciones médicas pueden causar Hepatitis. Sin embargo, la mayoría de las veces es un virus lo que causa esta enfermedad, según un informe de la Secretaría de Salud.

El médico Josué Hernández menciona que la Hepatitis A y E se desarrolla a través de transmisión oro-fecal. En caso de la B, C y D por sangre o por contacto sexual. Con respecto a los síntomas, en general son los mismos, sólo varía el tiempo de duración de los mismo.

Destaca que la Hepatitis A es más frecuente en niños y las demás son más frecuentes en adultos. Este tipo de hepatitis tuvo, en 2020, una incidencia de 3.11 por 10,000 habitantes.

Recomienda a la población en general mantener una buena higiene como lavarse las manos antes y después de comer, evitar el consumo de alimentos en la calle y tener sexo seguro. En especial recomienda acudir con el médico cuando existan síntomas de dolor abdominal y/0 color amarillo en la piel.

La prevención es de gran importancia, ya que las enfermedades del hígado se encuentran entre las cinco principales causas de muerte en México, de acuerdo con cifras publicadas por el INEGI en 2023.

EN CIFRAS:

Se estima que 296 millones de personas en el mundo padecen Hepatitis B y la mayoría no conoce su diagnóstico. No existe cura, pero se puede prevenir con una vacuna.

9 veces más personas están infectadas con Hepatitis que con VIH.

La Hepatitis es prevenible, tratable y, en el caso de la Hepatitis C, curable.

Más del 80% de las personas que viven con Hepatitis carecen de servicios de prevención, pruebas y tratamiento.

PARA SABER:

El científico estadounidense Baruch Blumberg identificó el virus de la Hepatitis B.

Inventó una prueba diagnóstica y la vacuna.

Por su trabajo recibió en 1976 el premio Nobel de medicina.

Se designó el 28 de julio Día Mundial contra la Hepatitis por ser su fecha de nacimiento.

