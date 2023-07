Mayoría morenista en San Lázaro, más radical que las ejercidas por el PRI o PAN: Blanca Alcalá Ruiz

DEBATE

Es una política sensata, mesurada, alejada de exabruptos, gritos o sombrerazos y que siempre prefiere el diálogo, la conciliación a la denostación o la crítica escandalosa, pero hasta ella no dudó en admitir que la mayoría morenista en San Lázaro si es diferente a las ejercidas –en su momento- por el PRI o PAN: La 4T es mucho más radical y cerrada.

En entrevista, la diputada federal y secretaria de Asuntos Migratorios del PRI nacional, Blanca Alcalá Ruiz, coincidió con la proclama del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que “no somos iguales (Morena y sus aliados en el ejercicio del poder) a los gobiernos y congresos priístas y panistas, porque anteriormente había más diálogo, conciliación y disposición para llegar a acuerdos.

“En el PRI aprendimos que la pluralidad es importante y eso nos llevó a construir acuerdos con el PAN, PRD, Nueva Alianza, entendemos lo que implica la apertura, pluralidad y construcción de acuerdos. En contraste, yo me he encontrado con una mayoría (en la Cámara federal de Diputados) con una gran cerrazón, que no permite poner en la mesa argumentos de fondo”: Ni una coma acepta Morena modificar en el presupuesto federal 2023: Blanca Alcalá

Incluso, Alcalá Ruiz acusó que, efectivamente, existe un mayor radicalismo en la fracción parlamentaria mayoritaria de la 4T que cuando priístas o panistas ejercieron sus mayorías, aunque admitió que, en ocasiones, sí se han logrado consensos, como con la aprobación de la ley 3 de 3: Diputados federales urgen al Congreso avalar “Ley 3 de 3” contra deudores alimentarios

PARA EL 2024, CON EL CANDIDATO DEL FRENTE OPOSITOR AL GOBIERNO DE PUEBLA

-Blanca, como integrante del PRI, conoces a los dos más fuertes precandidatos de Morena, porque con Nacho Mier coincidiste en el partido y, respecto a Alejandro Armenta, en algún momento fue tu coordinador de campaña. En este contexto, ¿a quién apoyarás en 2024, al candidato del frente opositor o alguno de ellos dos?-, se le preguntó.

-Por supuesto que, como integrante del frente, respaldaremos a quien resulte su candidato y, una vez que concluya la elección, tendremos que apoyar al gobernador. Se debe tener firmeza en las elecciones, respondió Alcalá Ruiz.

-Eres priísta, siempre has estado en el PRI, ¿descartarías irte a Morena?-

-Sigo siendo una mujer fuerte en mis convicciones como militante del partido.

-¿Te han invitado a Morena?-

-Siempre hay amigos que te brindan la oportunidad de otras opciones, pero, insisto, el partido me ha dado oportunidades y estoy defendiendo sus principios y valores, abundó la diputada federal, quien pugnó por la construcción de un país con contrapesos, lejos del presidencialismo exacerbado.

FRENTE OPOSITOR, TODAVÍA SIN EL COSTO DE SU PROCESO INTERNO

Cuestionada acerca del método con que el frente opositor definirá a su candidato presidencial del 2024, Alcalá Ruiz subrayó que es novedoso, incluyente y abierto a la participación social, porque incluye encuestas, foros e, incluso, una elección primaria: Video desde Puebla: Elecciones primarias, la única forma de revivir a la oposición

Además, la instancia organizadora del proceso y formada por 13 personas es mayoritariamente ciudadana, puesto que está formada por 7 representantes de la sociedad civil y 6 representantes de los partidos políticos. Incluso, cuenta con 4 ex consejeros nacionales del INE, puntualizó la secretaria de Asuntos Migratorios del PRI.

Hasta el momento, no se cuenta con un cálculo de cuánto costará este mecanismo de la coalición PRI-PAN –PRD para definir a su representante principal en las elecciones presidenciales del año entrante, aunque dicho recurso saldrá de las prerrogativas de los partidos y, a diferencia de Morena, las “corcholatas” de la oposición no recibirán financiamiento público.

Entre las fechas importantes de este método, se encuentran la de julio 12 y 5 de agosto para que los aspirantes registren sus firmas de apoyo en la plataforma correspondiente. Hasta el 12 del mes entrante tendrán los ciudadanos para apuntarse como votantes en esta elección y el 10 de agosto se llevará a cabo el primer foro entre aspirantes, puntualizó Alcalá Ruiz.