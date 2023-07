Árbitro suspende partido entre Colombia e Irlanda Femenil porque se volvió ‘muy violento’

RÉCORD

El partido amistoso entre la Selección Femenil de Colombia y el combinado nacional de Irlanda Femenil se suspendió. De acuerdo con reportes de ambos equipos, el árbitro decidió dar por terminado el partido al minuto 23 por que se volvió ‘muy violento’.

Ambos equipos utilizaron este partido como preparación para la Copa del Mundo Femenil que comenzará en una semana el jueves 20 de julio. Irlanda comenzará su participación ese mismo día, mientras que las cafetaleras lo harán hasta el lunes 24.

Al minuto 23 la volante del conjunto europeo Denise O’Sullivan, sufrió una fuerte entrada y tuvo que abandonar el partido y fue llevada a un hospital cercano. Tras este incidente decidieron que se suspendiera el encuentro

“El juego, que se llevó a cabo en Meakin Park, Brisbane, se volvió demasiado físico y se decidió, luego de consultar con los oficiales del partido, finalizar el partido”, destacó Irlanda

Por su parte la Federación Colombiana de Fútbol comentó: “Entrenamiento de hoy entre la Selección Colombia Femenina e Irlanda, fue suspendido debido a que la Selección de Irlanda, rival en la práctica de este viernes, prefirió no continuar jugando cuando ya habían transcurrido 23 minutos del primer tiempo. Si bien todos los procesos y entrenamientos de nuestras selecciones se enmarcan en las reglas del juego, la sana competencia y el FairPlay, entre otros, respetamos la decisión de nuestra selección rival”.

