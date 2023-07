La actriz Valentina Buzurro platica de Blanca, su personaje en “Eternamente amándonos”

Por Mino D’Blanc

La actriz Valentina Buzurro da vida a Blanca en la telenovela “Eternamente amándonos”, producida por la experimentada Silvia Cano para TelevisaUnivision y que se transmite de lunes a viernes en el horario de las 16:30 horas por “las estrellas”.

Su personaje es la ahijada de Micaela (Claudia Ríos). Hace trabajos de limpieza dentro e la casa. Tiene la inquietud de ser algo más que una empleada de servicio. Estudia en línea la carrera de Arquitectura de Interiores y le gusta aprender diferentes oficios. Defiende que las mujeres pueden resolver asuntos que normalmente se les adjudican a los hombres. Se enamora de Marco (David Caro Levy).

Platicamos con Valentina Buzurro, gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de TelevisaUnivision.

MD’B: El mundo perdió a una gran atleta, pero ganó a una gran actriz.

VB: Sí, así es. Casi nadie sabe de que yo practicaba deporte, pero mi pasión me llamó por otro lado. No he seguido en la natación y el clavadismo, pero ahora que terminé de grabar la telenovela me vino un poquito la nostalgia de no seguir en el deporte, por lo que seguramente entraré nuevamente en estos meses.

MD’B: En “Eternamente amándonos” le estás dando vida a Blanca, un personaje con la que muchas mujeres se ven identificadas. Ese intento de superarse, de no sentirse frenada por el hombre, de no sentirse frenada por las circunstancias de la vida y de salir adelante como se pueda; ya sea ayudando al servicio del hogar, pero siempre con la ambición de ser alguien.

VB: Totalmente. Eso es de las partes que más me gustaron cuando me plantearon a este personaje, porque lo he dicho en otras ocasiones: siento que crecí con este personaje; fui una comenzando y una terminando este proyecto, porque a la par de que Blanca iba creciendo, yo iba creciendo e iba entendiendo muchas cosas junto con ella. Esas cosas donde le da miedo el convertirse en lo mismo que Evita, porque aspira a más cosas, porque ella aspira a estudiar, porque ella quiere superarse. Creo que eso me encanta que se identifiquen muchas niñas con ella, porque espero que al crecer también, hayan entendido muchas cosas junto con ella.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Blanca?

VB: Ay, muchas cosas. Le aprendo que yo estoy primero antes que cualquier otra persona; primero está mi bienestar y mi felicidad. Le aprendo mucho también a respetarme, no perderme por otra persona. Que amar a otra persona se siente muy bien, pero si no me sé respetar a mí misma, si no sé respetar mis tiempos, a mis amigos, a mis necesidades, de algún modo u otro ese amor no va a ser sano y yo si quiero un amor sano.

MD’B: ¿Te sientes identificada en algo con ella?

VB: Sí, en muchas cosas. Creo que también me pasa de repente que me gusta tanto amar que de repente en el camino me pierdo a mí misma. No me pasa tanto como a ella, pero sí me identifico en eso, la verdad.

MD’B: ¿En qué no te pareces?

VB: Creo que en el ser muy servicial. Ella como que a todos les sirve y es muy acomedida. Yo no sé si cuando era yo chiquita me pusieron mucho eso; mis abuelas me imponían que tenía mucho que atender, entonces me hice como una serie de rechazo y no, no me parezco mucho en ese sentido.

MD’B: ¿Quién eres una antes y una después de Blanca, tu personaje?

VB: Terminé una relación de cinco años estando en este proyecto y me costó muchísimo ir un corazón roto. Siempre que alguien sufría por amor, yo decía “ay no, pero si hay muerte de familiares o hay enfermedades”, pero ya que lo sentí me di cuenta que se siente como si se te rompe el corazón en mil pedazos y que sin el corazón cuesta trabajo continuar. Entonces, poder ver que terminé este proyecto, que lo terminé exitosamente, que pude hacerlo y con tantas dificultades como el hecho de que mi papá se enfermó del corazón y también con tantos retos en el mismo y ver que pude superarlos, me hace definitivamente una Valentina más fuerte, más independiente y más libre. Alguna vez Diana Bracho me dijo en relación a lo que estaba pasando: “úsalo; en lugar de que nadamás que sea dolor y que te duela y que llores, por qué no lo canalizas en tu trabajo, en tu arte” y traté de hacerlo y con todo mi dolor y con las herramientas que yo tenía, creo que me sirvió muchísimo, más como poder que como debilidad.

MD’B: Como actriz y como persona, ¿qué le dices a tu personaje?

VB: Que se revele un poquito más, que le pierda el miedo al ridículo, que se arriesgue. De repente en eso no me encantó, porque de repente pienso que la forma en que escribieron a Blanca pudo haber sido mucho más poderosa para el final; pero una como actriz también respeta. A mí no me gusta eso de que la actriz o el actor le quiere agregar más crema a sus tacos. Si el personaje está escrito de alguna manera, yo lo respeto. Me hubiera gustado muchas veces que Blanca se empoderara más, se revelara más, pero la escribieron revelada hasta cierto punto, entonces yo la interpreté a como la escribieron, pero si yo le pudiera decir algo es salte de eso, revélate aún más, arriésgate aún más y conócete enojada. Permítete enojarte y tener ira y esas cosas, porque creo que está un poquito limitada, incluso hasta el final de los capítulos.

MD’B: ¿Qué les dices como persona y como actriz que pasan lo que vive tu personaje?

VB: Algo que siempre le digo a muchas que me pregunta es que se cuestionen si sus sueños, si sus carreras, si sus pensamientos son de ellas o de ellos o de sus papás. Yo siempre les digo a mis amigas “¿eso lo piensas tú o lo piensa tu mamá?”. Creo que cuestionarse lo que nos han enseñado y desaprender muchas cosas es el primer paso para conocerse y para formar su personalidad, y después de eso si creen que son pensamientos de sus papás, que busquen el suyo y cuando lo encuentren que vayan por él sin importar lo diga nadie. Si quieren ser actriz y les parece que es muy difícil y que es un medio muy complicado y que se necesita mucho dinero, no, que se acerquen a las películas, al teatro de la esquina. Yo digo que siempre hay posibilidades; si les gusta la moda que busquen una tela y traten de hacerse una playera. Es desaprender, desprogramarse, buscarse y encontrarse.

MD’B: En tu punto de vista, ¿por qué la gente tiene que ver “Eternamente amándonos”?

VB: Porque pueden llorar, pueden reír y pueden aprender muchísimas cosas sobre ellos mismos junto con nosotros, porque yo como actriz por lo menos mientras la interpretaba, aprendí. Entonces ojalá que al público le pase lo mismo, es lo que espero.

MD’B: ¿Qué le has aprendido a la productora Silvia Cano?

VB: Su perseverancia. Yo trabajé con ella cuando era productora asociada, no productora ejecutiva. Siempre le vi esa ambición y ahora ver que lo logró para mí definitivamente es un ejemplo a seguir. Algo la verdad, aunque que he trabajado poco en Televisa he visto, es que es difícil que haya productoras como ella tan buenas, tan humanas, tan buenas personas y realmente yo sí agradezco y siento que viene a romper patrones en esta empresa una mujer que es humana, que es linda y que no solo aparenta ser buena, sino que genuinamente es buena. Eso lo agradezco mucho y no pensaría dos veces en volver si me invitara a trabajar alguien así, porque me ha pasado que he llegado a dudar porque no confío, porque creo que a veces los productores piensan más en el dinero, en la apariencia, en los números. Ella piensa en la esencia y eso para mí es lo más valioso.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida, además de “Eternamente amándonos”?

VB: Ahorita viene una etapa que cuando terminamos un trabajo a los actores nos aterra y es precisamente no tener trabajo y no hay nada en el camino. Justo cuando vienen esas etapas yo suelo preocuparme y angustiarme y por primera vez tengo mucha tranquilidad. A mis papás los estoy aprovechando porque yo nací en Sicilia, mis abuelos cada vez están más grandes; decidí tomarme esta etapa de no tener trabajo para poder ir a visitarlos y estar con ellos el mayor tiempo posible. Y aunque mi tierra ya es México, no quiero olvidarme de mis raíces.