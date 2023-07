En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Errores de cálculo

Cuando no cuidas las formas, cuando tus decisiones están tomadas con el hígado y no con la cabeza, suceden situaciones desafortunadas que terminan en ocasiones por perjudicar a terceros.

El caso de la salida de Antony Silva y la imposición de la ‘Araña’ Rodríguez como arquero del Puebla basada en una campaña de que si no estás de acuerdo, ‘El Puebla no te merece’, solo logró el desacuerdo de la afición y una campaña de odio nunca antes vista en la ciudad en contra del ya de por sí odiado Eduardo Arce y contra el ‘pagano’ de la historia que no es otro que la ‘Araña’ Rodríguez quien tampoco ha logrado ganarse a la opinión pública con buenas actuaciones y eso ha generado que el repudio sea mayúsculo.

Al arquero Silva se le pudieron dar las gracias lo mismo que a Gularte, pero no a base de groserías y bajezas platicadas por los mismos jugadores.

En lo futbolístico, el equipo cuenta con un punto de seis disputados en este inicio de torneo y aunque a mi parecer da sensaciones de poder mejorar, termina por no aterrizar la idea del DT Arce quien a decir verdad y según la estadística, ha dirigido 20 partidos al frente de los Camoteros, de los cuales perdió 11, lo cual te habla de que su actuación no ha logrado ser la que se esperaba aún y cuando se sabe que la escuadra está limitada.

Si a eso agregamos la molestia que al interior de la escuadra prevalece, nos daremos cuenta que a menos que venga un cambio drástico en cuanto a resultados, el DT no la tiene fácil.

Los jugadores obviamente no manifiestan el malestar al interior del vestidor temerosos de las represalias que el ‘Tirano’ Arce pueda emprender en contra de ellos.

Veremos hasta dónde este grupo de jugadores aguanta los desplantes y las faltas de respeto que se sienten en todas las áreas del club.

El próximo Sábado se estará visitando al América en el Azteca previo a la pausa que se tendrá de un mes en el torneo mexicano debido al desarrollo del la Leagues Cup.

Veremos cómo terminan estas primeras tres fechas del torneo para el equipo de la franja.

Sucedió en el partido vs Santos.

La soberbia que se maneja al interior del club se ha trasladado a todos los ámbitos del club.

El viernes nos dimos cuenta que el club cuenta con un Doctor traído ex profeso de Guadalajara que tiene los ‘huevos’ de meterse a la cancha a atender a un jugador y mentarle la madre al árbitro pidiéndole un penalti que solo en su desesperada cabeza sucedió, obviamente este enfermo mental fue expulsado y salió del terreno de juego con el sello de la casa, ‘mentándole” la madre a todo aquel que se cruzó en su camino.

De ahí nos trasladamos a la parte de la tribuna donde una ‘señorita’ del staff impidió que las personas con discapacidad se pudieran resguardar del terrible aguacero que cayó durante el partido Puebla vs Santos y para no dejarlos pasar les aventaba constantemente la puerta de fierro, la cual golpeaba las sillas de ruedas de estas personas, además de humillarlos, maltratarlos y de paso mentarles la madre.

El pésimo ejemplo del ‘Tirano’ Arce y del rey de las ‘madams’ de nombre Ro(b)a cunde en todas las áreas de la institución donde todos se sienten ‘Dios en el poder’ a pesar de ser unos simples ‘gatos de angora’.

Que sigan lastimando y maltratando a los aficionados poblanos, ya quedan pocos de por sí y al paso que vamos se van a quedar nada más con las ‘madams’ de los tenis sucios.

No se deje robar.

Mucho trabajo tendrán los diputados estatales respecto al famoso comodato del estadio.

Muchas cosas se deben de regular.

Entre otras el pago anualizado que se les cobra a los tenedores de palcos y plateas.

1) Para quién y para qué es el dinero? Actualmente cobran 800 pesos por butaca.

2) Por instrucciones de estos dizque directivos les quieren cobrar a algunos tenedores de palcos y plateas la módica cantidad de 1 mil

pesos por asiento, pero con la salvedad de que les argumentan que el pago es solo por un torneo corto, cuando en realidad el pago abarca todo el año, es decir dos torneos cortos.

Se quieren pasar de vivos y cobrar más (200 pesos) y cobrar doble, pues según algunos afectados, en Diciembre tendrían que volver a pagar.

No se deje, amigo aficionado, ya está bien de que los aficionados sigamos poniendo la otra mejilla y permitiéndole a estas ‘ratas’ que hagan su Agosto en el mes de Julio.

Ojalá los diputados encargados del comodato del estadio Cuauhtémoc de verdad aprieten y dejen las cosas claras pues ante tanta desinformación estos sujetos se están aprovechando.

Es cuanto.

Nosotros como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

