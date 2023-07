5 artículos que debes llevar en tu bolsa para disfrutar tus vacaciones

Staff/RG

¿Estás planeando tus próximas vacaciones? Asegúrate de estar preparado para disfrutar al máximo tu viaje o salida. Sabemos que implica un poco de tiempo el preparar tu bolsa o mochila con las cosas que pueden ser esenciales para las vacaciones, pero lo mejor es ir bien preparados, sobre todo cuando vas con los más pequeños.

Mamá Lucha trae para ti una lista con los 5 artículos que no deben faltar en tu bolsa para estas vacaciones y disfrutar de la temporada del verano. Recuerda que todos estos artículos los pueden encontrar en Bodega Aurrera, con los precios más bajos.

Protector solar: No importa si vas a salir a una playa, a una montaña o a caminar por el centro de tu ciudad, el protector solar es un elemento esencial. Protege tu piel de los dañinos rayos UV y previene quemaduras solares. Te recomendamos lo apliques de manera regular para mantener tu piel sana y protegida y a los pequeños ponerles cada 3 horas, ya que están más expuestos a los rayos del sol.

Bebidas: Mantente hidratado durante todo el día llevando contigo uno o varios jugos Aurrera, alguna bebida con electrolitos o agua simple. Es importante beber constantemente algún líquido, especialmente si estarás haciendo actividades al aire libre o visitando lugares con altas temperaturas.

Gel antibacterial: Hay lugares en los que es complicado estarse lavando las manos, o bien, si es que vas con niños, seguramente jugarán y tocarán diferentes superficies que no siempre van a estar limpias, por lo que antes de comer alguna botana, es importante que se laven o desinfecten las manos. Qué mejor opción que cargar con gel antibacterial Aurrera, para tener manos limpias y evitar que tú o tu familia se enfermen.

Botanitas: Al salir de vacaciones implica realizar actividades casi todo el día, ya sea caminar, jugar, nadar, etc. Y llega un momento en el que a todos les empieza a dar hambre o antojito. Por eso, es esencial tener en tu bolsa unas botanas, ya sean galletas Great Value o si quieres algo saladito o chilosito, unas gomitas o cacahuates surtidos Great Value. Seguramente tendrás a todos pidiéndote una bolsita, así que alista muchas.

Papel higiénico y/o toallitas húmedas: Un básico que siempre debemos cargar es papel higiénico, es un artículo obvio pero que en la mayoría de nuestras salidas se nos olvida, y ya sea que vayamos a algún lugar lejano, o estar cerca de casa, siempre se nos ofrecerá una pasadita al baño. En Bodega Aurrera podrás encontrar paquetes de dos y cuatro rollos que te harán salir del apuro y estar preparada con todo en tu bolsa.

Estos son solo algunos de los artículos esenciales que puedes llevar contigo en tu bolsa para asegurarte de tener unas vacaciones increíbles e ir muy preparado para cualquier eventualidad. Recuerda que todos los artículos los puedes encontrar en Bodega Aurrera, en tienda física o en línea con los precios más bajos. ¡Disfruta tus vacaciones al máximo, sin gastar de más y ahorrando de verdad!