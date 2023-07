TEARS, el 3er. sencillo del próximo álbum de HUMAN DRAMA ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales

Staff/RG

El disco completo “TEN SMALL FRACTURES” se estrenará el próximo 28 de Julio.

Estén atentos, se vienen muchas sorpresas con HUMAN DRAMA muy pronto en México.

La legendaria banda de Los Angeles, Ca., HUMAN DRAMA y su cantante/guitarrista/compositor JOHNNY INDOVINA han construido una carrera de décadas, explorando los sentimientos universales que todos compartimos a través de docenas de poderosas producciones musicales y centenares de emotivos conciertos.

El álbum “TEN SMALL FRACTURES” esta compuesto por las versiones nuevas de diez canciones de HUMAN DRAMA previamente lanzadas, y “TEARS” jugó una papel muy importante en el desarrollo del concepto del álbum. INDOVINA y el pianista MARK BALDERAS empezaron a experimentar con una nueva versión de “TEARS” en 2012, tocándola solo con piano y voz en su concierto del Plaza Condesa en la Ciudad de México. De ahí, este nuevo arreglo se convirtió en una parte regular de sus conciertos.

Escrita por INDOVINA y arreglada para piano por BALDERAS, “TEARS” fue lanzada originalmente en 1992 en el álbum clásico de HUMAN DRAMA, “THE WORLD INSIDE”. La canción es acerca de experimentar y acortar la distancia física en una nueva relación, y los trucos que tu mente puede jugar mientras sabe que la otra persona esta experimentando su versión de lo que estás batallando.

Tears: https://orcd.co/HumanDramaTears

“If only I could carry you away

If we really were all we need

We’d have to create another place

That no one else has ever been

If only I could learn how to love

As strong as the pain I feel

I could dry our tears”

“Si solo pudiera llevarte lejos

Si fuéramos realmente todo lo que necesitamos

Tendríamos que crear otro lugar

Donde nadie mas haya estado

Si solo pudiera aprender como amar

Tan fuerte como el dolor que siento

Podría secar nuestras lagrimas”

HUMAN DRAMA ha buscado constantemente crecer y explorar nuevas maneras de capturar nuestras emociones en palabras y música y “TEN SMALL FRACTURES” continúa exitosamente el esfuerzo para nunca repetirse a sí mismos musicalmente. Tan brillante como la versión original de “TEARS”, esta nueva versión desnuda, presenta una expresión aún más intensa de la soledad que la distancia trae.

La grabación incluye a Johnny Indovina en la voz, guitarra clásica y bajo muteado, Mark Balderas en piano, Lyn Bertles en violín y Paul Pate en la flauta.

“TEARS” y el disco completo “TEN SMALL FRACTURES” están disponibles bajo el sello Bob Frank Entertainment, distribuidos a nivel mundial por The Orchard.

“TEN SMALL FRACTURES” se suma a la larga discografía de HUMAN DRAMA, siendo su lanzamiento oficial el próximo 28 de Julio, para lo cual, hay muchos preparativos y actividades en puerta.

Discografía de HUMAN DRAMA:

