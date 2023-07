En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan.

Por: Pepe Hanan

Increíble paridad

Dio inicio la Liga Mx y como viene siendo una constante, la paridad en la mayoría de los encuentros es de verdad impresionante.

No importa si el equipo es rico o pobre; en nuestro fútbol las diferencias quedan marcadas una vez que se llega a instancias definitivas, es ahí donde los que más gastan y los que mejor escogieron tienen mayores posibilidades de seguir avanzando en el torneo.

El sábado fuimos testigos de cómo el Puebla de la franja con todo y sus limitaciones, con un portero titubeante que necesitará adquirir confianza para ser confiable, fue capaces de aguantar la embestida de los campeones Tigres quienes aún y cuando es principio de temporada, no dejan de ser muy peligrosos, sobre todo por las grandes individualidades que posee y las cuales ya estaban sucumbiendo ante un equipo que realizó un gran esfuerzo y que al final solo le alcanzó para traerse un punto, el cual tendrá validez siempre y cuando logren derrotar a los Santos de Torreón el próximo Viernes.

En otros frentes sucedieron cosas parecidas. El América perdió como local con los Bravos de Juárez, Toluca no pudo con Necaxa jugando en casa, Monterrey apenas empató con San Luis y Cruz Azul cayó en Guadalajara frente al Atlas.

Torneo atípico.

Ahora, con la llegada de la llamada ‘Leagues Cup’, el torneo mexicano sufrirá algunos ajustes en su formato, mire usted: se jugarán de manera normal las tres primeras fechas para que posteriormente se detenga la actividad en nuestro país durante un mes para que los distintos equipos mexicanos puedan viajar a las distintas sedes al país de las barras y las estrellas y desarrollar este primer experimento para ver si funciona como se tiene pensado y los equipos nacionales pueden ayudar a su economía, trayéndose una buena cantidad de dólares, lo cual, según se dice, podrá ayudar a mejorar el fútbol mexicano en distintos ámbitos.

Para no quedarnos por completo sin fútbol durante 30 días se tiene programado que la liga de expansión inicie alrededor del 27 de Julio para sostener partidos los fines de semana mientras la primera división regresa para seguir con el espectáculo.

Es decir, sea como sea, vamos a poder ver a los nacionales en Estados Unidos y a la liga de expansión los fines de semana en nuestro país.

El Comodato.

Qué maravilla que el Gobernador del Estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina determinó que los comodatos a los estadios, tanto de fútbol (Cuauhtémoc) como de Beisbol (Hermanos Serdán), tendrán que pasar y en su defecto ser aprobados por el Congreso del Estado para que existan reglas claras y no suceda precisamente lo que ha venido ocurriendo en el sentido de usar el estadio como tugurio y eventos que nada tienen que ver con el fútbol que es para lo que precisamente se ofrece y presta el Cuauhtémoc.

Y es que además de eso sería bueno que checaran el reglamento que querían que firmaran los tenedores de palcos y plateas según el cual era más fácil entrar a la Casa Blanca en Washington, que al estadio Cuauhtémoc.

Anexo reglamento.

Este reglamento, por cierto, generó gran molestia entre los aficionados, por lo que el gerente del estadio tuvo que dar marcha atrás y dejar las cosas como estaban, como se le comunicó a los involucrados con esta respuesta: “Estimados, he trasladado sus inquietudes a mi Director, él recibe y entiende sus inquietudes y me pidió comentarles que por el momento queda suspendida la firma de un reglamento hasta no tener un documento que concilie con ustedes en algo justo y claro. A partir de hoy, este reglamento no será requisito para la entrega de tarjetas, los que ya firmaron este documento queda sin efecto”.

Será interesante que este reglamento llegue a manos de la autoridad para que puedan afinarlo y sea algo congruente y no las locuras de estos ‘jalisquillos’ que se sienten dueños del estadio.

Veremos qué sucede.

Por lo pronto nosotros seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

