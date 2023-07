Fotonota: Sergio Salomón Céspedes se suma al festejo por el 5to aniversario de la victoria de AMLO

RDS/STAFF

Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina confirmó su adhesión al festejo por el 5to aniversario de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Un día como hoy del año 2018, triunfó el Proyecto de Nación de millones de mexicanas y mexicanos, encabezado por el Presidente

. Hace 5 años comenzó la transformación pacífica de la vida pública de México, bajo la máxima de: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, apuntó Céspedes Peregrina.