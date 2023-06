Bitácora de futuro: El contexto de la vida es necesario como posibilidad

Por Bayardo Quinto Núñez

El sustrato que busca formas de inserción eficaces dentro de la sociedad renovada a base de modernidad y post modernidad, como esperanza de su propia riqueza de futuro, entonces la raíz vuelve al tronco, y es cosa que está en la base u origen de algo, de la matriz de los frutos maduros y los que vendrán, sustancialmente requiere elementos existenciales dentro de la vida en sociedad como la mejor filosofía de todos los tiempos que sirve como bálsamo para mitigar en estos tiempos la nova esclavitud en sus diferentes formas expresivas dentro del contexto de agresión materialista en todos los niveles, queramos o no, quizá ciertos piensen diferente, ese es su derecho, pero es lo que es.

En el contexto de la vida es necesario tener la posibilidad de acceso en los mensajes revelados por las diversas manifestaciones de la realidad para tener una mejor intelección. Por supuesto, las sociedades, pueblo siempre está abierto a la difusión, apoyo a la renovación constante de su edición o reedición social en bienestar común, pues quien gana es el pueblo y se fortalece el Estado actuante.

La mirada hacia el futuro evidentemente es una expresión sincera subrayando el compromiso, pero antes en convincente mirar hacia el pasado como una autogestión, autoconciencia para poder enfrentar todos los desafíos, como lúcida visión de sus orígenes y realidad que existió, ello colabora para hacer aún mejor las cosas de futuro para lograr una firme identidad propia, genuina y alimentarse y así saber comprender la problemática del presente que es el mismo futuro

No cabe la menor duda, que el carácter es prorrumpir en las luces y sombras existentes desde lo realístico en lo vigoroso de la universalidad y si no es posible, perfectamente cada sociedad lo puede ir edificando conforme sus posibilidades y después unificar con todos.

Prevalentemente marcan una inmensa mirada como contenido de esperanza de futuro ante notablemente de los retos del momento, aunque haya cortapisas como antitestimonio, eso es normal en los inconformistas clamando y rompiendo como olas mareñas un futuro mejor. Es decir, son obstáculos, no hacen, ni dejan en paz hacer.

*Pohema*

LA MALDAD AL PIE DEL CAMINO, Y A LA ORDEN LA LENGUA VIPERINA.

Dentro de la existencia

del tiempo como sabio,

ni el mismo tiempo

acaba de comprender,

porque existen

innumerables personas,

que exteriorizan

irónicamente preguntas

solapadas o directas,

como que les incómoda

está o aquella situación.

Vivan su vida

y no sean dañinas,

que el corazón

se les corrompe

y pierden su paz.

Sólo recuerden,

que no tienen la razón,

cada quien tiene

su propia razón,

ni son sabelotodos,

son la maldad fomentada

al pie del camino.

Y, si tienen la verdad y/o

razón hagan y no

destruyan, porque esa

maledicencia va contra

ustedes mismos.

Es mucho mejor tratar

ser mejor que bueno.

Lo animoso de todo

esto es para

que cada día sigamos

siendo mejores…!!!

y él que quiere seguir

condenándose está

en su derecho,

después no preguntemos

porque esto o aquello.

-BAYARDO QUINTO NÚÑEZ-