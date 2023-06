SOY FÚTBOL

Con el partido amistoso entre el Club América y los Rayados del Monterrey como ‘plato fuerte’, este martes te traemos una cargada agenda de juegos internacionales con actividad de la fase clasificatoria de la Copa Oro 2023 y la Eurocopa de Naciones 2024.

La actividad arranca temprano con los partidos de la Euro 2024, destacando el duelo entre Islandia y Portugal a las 12:34 horas. Todos los partidos se jugarán a esta misma hora y podrás verlos en UEFA TV y SKY Sports.

Dentro de la Fase de Clasificación de la Copa Oro 2023, iniciando con el Guadalupe vs Guayana, seguido por el Martinica vs Puerto Rico y cerrando con el San Cristóbal y Nieves vs Guayana Francesa.

Partidos para hoy martes 20 de junio; Copa Oro, Eurocopa, amistosos de pretemporada y más