Congresos locales sin compromiso ni transparencia

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

CIUDADANOS POR MUNICIPIOS Transparentes -Cimtra, desde 2002 se lanzó a la tarea, vaya labor, de evaluar y fomentar la transparencia en gobiernos estatales y Congresos locales, para mejorar la rendición de cuentas y el marco normativo en la materia empleando herramientas de medición, y seguimiento sobre esos niveles de transparencia. Recientemente, en plática con José Ojeda Bustamante y Javier Castellanos Vázquez, coordinadores nacional y regional de CIMTRA, en Puebla y Tlaxcala, respectivamente, integrada por organizaciones civiles en alianza voluntaria, nos comentaron que por segunda ocasión entre septiembre y noviembre de 2022, evaluaron en el poder Legislativo de las 32 entidades del país y de diciembre 2022 a mayo de 2023, se analizaron y procesaron los resultados, que entre nos, da pena ajena porque la transparencia va para atrás o está allí, presente, como siempre.

El promedio nacional de calificación es reprobatorio: 46.5 pero sube 6 puntos en relación a 2020. Vaya alivio. Y es que para los diputados no es prioridad eso de la transparencia. Como exponen los académicos: predomina la opacidad. En las nuevas Legislaturas, apuntan, mismas opacidades, y hacen hincapié en que todavía hace falta experiencia y capacidad administrativa en todo el país. Y qué creé, pues que derivado de la evaluación CIMTRA, se identificaron algunos riesgos de corrupción debido a la falta de información publicada, tales como la captura de puestos, presupuestos y decisiones…

Los coordinadores, nacional y regional de Puebla y Tlaxcala Ojeda Bustamante y Castellanos Vázquez proponen entre otros puntos, para mejorar el marco de apertura de los congresos locales: 1)-Crear una Ley de Designaciones Públicas local, garantizando la máxima apertura, objetividad y la participación ciudadana. 2)-Crear y emitir un lineamiento de transparencia y apertura especial para la aprobación de cuentas públicas. 3)-Crear una figura ciudadana de Contraloría Social que observe y vigile a los comités de administración (adquisiciones). 4)- Reformar la Ley de Participación Ciudadana local para disminuir requisitos para presentar iniciativas ciudadanas e incluir las opiniones sobre iniciativas trascendentales. 5) Integrar un modelo ciudadano de oìrgano interno de control con titulares seleccionados por convocatoria puìblica…

Es una tarea muy complicada, vemos lo que ocurre con el Instituto de Transparencia -INAI- cuyas acciones están detenidas porque, sencillamente este gobierno teme transparentar sus acciones. Como ejemplo están algunos resultados del trabajo de CIMTRA: apenas 8 Congresos, (25%) de 32, aprobaron en transparencia. O sea que el resto, 24 tienen una calificación reprobatoria. Entre los Congresos aprobados, que más han sido evaluados se encuentran Chihuahua, Jalisco y Puebla y los de calificaciones más bajas; menos de 20 puntos son: Aguascalientes, Durango, Querétaro y Morelos.

En esta labor, parte importante la tuvieron las jóvenes licenciadas en Administración Pública y Gestión para el desarrollo, por la BUAP, Tabata Gárfias Gama, Liset Domínguez Martínez y Carmen López Becerra. Al haber alcanzado “la oportunidad de poner en práctica mis conocimientos, así como principalmente conocer la medición de CIMTRA, logré percibir, detectar, evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y congresos locales. Encontré inconsistencias, como: la falta de compromiso por los congresos para dar a conocer en las páginas oficiales información vigente. Si no hay páginas actualizadas, entonces no hay transparencia…”, nos comenta Tabata… “Fue una experiencia muy productiva el haber participado en la evaluación a los Congresos, ya que me permitió conocer más a detalle su confirmación y así mismo los datos que se deben transparentar y poner a disposición de la ciudadanía”, expresa Liset.

La organización Ciudadanos por Municipios Transparentes, nos adelantan José Ojeda Bustamante y Javier Castellanos Vázquez, proyecta nuevos trabajos para identificar y difundir a la opinión pública, expertos, académicos, líderes de opinión y particularmente a los legisladores locales y a las Unidades de Transparencia de los Congresos, el nivel de transparencia proactiva de los 32 Congresos del país bajo los parámetros de la herramienta CIMTRA-Legislativo y algunas obligaciones de éstos, de acuerdo con la LGTAIP desde un enfoque de Parlamento Abierto…

VERANO CALIENTE?… NO…ARDIENTE!!!…Lo siguiente es un aviso parroquial. El próximo miércoles, se iniciará el verano, que viene más ardiente que el final de la primavera con temperaturas de hasta 50 grados. Generalmente las temporadas veraniegas llegan con lluvias y tormentas intensas en algunas regiones; peeerooo…en esta ocasión tenemos encima, la tercera ola de calor y según los pronósticos, terminará esta semana, o quizá, se tenga que soportar hasta fin de mes…uf, uf… Para Puebla capital, ésta semana, pronostican una temperatura de 32° con sensación térmica de hasta 35 grados…qué cosa!…

No está por demás seguir las recomendaciones para soportar esta ola calurosa, entre ellas: evitar asolearse entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, vestir ropa suelta de colores claros y manga larga, no realizar actividades físicas intensas bajo el sol y tomar agua, mucha agua, simple, aunque no tenga sed… También procuren comer alimentos frescos, frutas y verduras, permanecer en la sombra y en lugares frescos. Usar protector solar (mínimo FPS de 15), lentes de sol, gorra o sombrero son otras medidas protectoras…IMPORTANTÍSIMO es cuidar a infantes y jóvenes de la tercera edad, como yo, y a sus mascotas…

INFORMACIÓN POLÍTICO-CULTURAL: Para su conocimiento le comento lo siguiente: El solsticio de verano en el hemisferio norte, en este se localiza nuestro país, es el día 21 del actual, por lo cual el verano 2023 tendrá una duración de 93 días, y acabará el 22 de septiembre, cuando inicie el otoño, Y qué creé. Pues que, si la temperatura está ardiente, en el ambiente político, hablando de bebidas y comidas, las “corcholatas” de Palacio, Claudia, Marcelo, Adán, Ricardo, Gerardo y Manuel, están “quemándose” y solo una de ellas no saldrá “tatemada”. Y es que mañana lunes, “oficialmente” iniciarán la “ruta del taco”, no es cierto, perdón, principiarán su gira, sin dinero para gastos, en busca de alcanzar la benevolencia del pueblo para definir al Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación. El recorrido por todo el territorio nacional, concluirá por allá del 27 de agosto…aguantarán la canícula?…tan, tan…Hasta la próxima…D.M.