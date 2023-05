Eduardo Alcántara continuará como diputado del PAN”: Micalco

Jorge Barrientos

El diputado local y coordinador de la bancada del PAN, Rafael Micalco Méndez, aseguró que el congresista Eduardo Alcántara Montiel sigue siendo diputado local panista, al dejar en claro que su agenda es “conciliatoria, de unir al partido”.

Consideró que sería muy prematuro fijar un posicionamiento sobre la solicitud enviada al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para dar de baja al legislador local, luego de haber sido sentenciado por Violencia Política de Género.

En este sentido, destacó que él seguirá con los diputados del PAN, entre ellos Alcántara Montiel, ppidió esperar que termine el “juicio del PAN”, a la par de que respeta las decisiones de su dirigencia estatal.

Micalco Méndez sentenció que, en tanto no se resuelva este procedimiento al interior de la dirigencia nacional del PAN y haya una resolución de la impugnación que promovió, Alcántara Montiel seguirá como parte de la bancada en el Congreso de Puebla.

“El diputado Alcántara sigue siendo diputado, sigue siendo miembro de la fracción parlamentaria, no hay ninguna resolución, no hay ninguna discusión, no hay ninguna decisión de él tampoco de dejar la bancada”.



Evitó responder si se trata de un revanchismo político de la dirigente estatal, Augusta Díaz de Rivera Hernández, contra Alcántara Montiel por las severas críticas al desempeño del alcalde, Eduardo Rivera Pérez.