Hallan sin vida al actor Jefferson Machado; estaba dentro de un baúl

El reconocido actor de Brasil, Jefferson Machado da Costa, fue encontrado sin vida tras haber pasado cuatro meses de haber desaparecido.

Lo impactante de este suceso es que el cuerpo del actor fue encontrado dentro de un baúl enterrado en el patio de una propiedad en el oeste de Río de Janeiro.

El último contacto que se tuvo con el actor de 44 años fue el pasado 27 de enero, y días después se encontraron sus ocho mascotas, perros de diferentes razas, deambulando solos.

A principios de febrero, Jeff Machado fue oficialmente reportado como desaparecido.

Luego de llevar a cabo exhaustivas investigaciones, las autoridades policiales de Brasil lograron ubicar una residencia en el oeste de Rio de Janeiro, que estaba alquilada por el principal sospechoso de la muerte del actor, cuyo nombre aún no ha sido revelado.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de Jafferson fue encontrado atado dentro de un baúl, el cual pertenecía al actor, según afirmó uno de los abogados de la familia.

Además, en diversos videos compartidos en redes sociales se requirió la participación de al menos nueve hombres y equipo de maquinaria pesada para desenterrar el baúl que contenía el cuerpo del actor.

Vídeo mostra momento em que baú com corpo do ator Jeff Machado é desenterrado em terreno em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.#ODia Crédito: Divulgação/PCERJ pic.twitter.com/tUqpLSao46 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 24, 2023

Es importante destacar que, el descubrimiento del cuerpo tuvo lugar el pasado lunes 22 de mayo, pero fue hasta el miércoles 24 cuando las autoridades confirmaron la identidad del actor mediante sus huellas dactilares.

Hasta el momento, no se ha informado de ninguna persona detenida en relación con este incidente.

La noticia ha llamado la atención debido al descubrimiento de su cuerpo en circunstancias tan macabras, por lo que las autoridades están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles y determinar las causas de su muerte.