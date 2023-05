AMLO acusa que ministros no defienden la Constitución

María Huerta

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los ministros de la Corte no defienden la Constitución, “eso es una mentira”.

Incluso, consideró que los integrantes del máximo tribunal solo defienden sus intereses y, contrario a lo que dicen, son flagrantes violadores de la Carta Magna.

“Ellos no defienden la Constitución, ellos defienden sus intereses y los de quienes se sentían dueños de México, eso es una mentira, ellos no defienden la Constitución, tan no la defienden que ellos la violan, tan claro”, expresó.