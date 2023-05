¡Hasta Chignahuapan y Zacatlán llega la ceniza del Popocatépetl!

Abelardo Domínguez

La mañana de este domingo la ceniza derivada de la actividad del volcán #Popocatépetl alcanzó a caer en municipalidades de la Sierra Norte como #Chignahuapan y #Zacatlán.

Usuarios de las redes sociales reportaron a través de fotografías cómo está mañana los vehículos presentaron ceniza en los exteriores

Eduardo Zurita Hernández, director de Protección Civil de Zacatlá, confirmó la caída de ceniza en el municipio recomendó a la población tomar las medidas pertinentes por esta dependencia. 👇

Te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones:

1️⃣ Evita hacer actividades al aire libre.

2️⃣ Protege tus ojos, nariz y boca, si tienes la necesidad de salir a la intemperie.

3️⃣ Cierra puertas y ventanas.

4️⃣ Sella con trapos húmedos las rendijas y las ventilas, para limitar la entrada de ceniza a casas y edificios.

5️⃣ Sacude la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies.

6️⃣ Tapa tinacos y otros depósitos para que no se contaminen.

7️⃣ Cubre aparatos, equipos y automóviles para que no se deterioren ni rayen.

8️⃣ Evita conducir el automóvil, ya que la ceniza reduce la visibilidad y vuelve el pavimento resbaladizo.

9️⃣ Recomienda a niñas, niños, así como a personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias que eviten el contacto con la ceniza.

🔟 Si tienes mascotas, vigila que el agua y los alimentos que consumen no se contaminen.