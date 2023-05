Alejandro Fernández con su fundación dará clases de música a niños en situación vulnerable

EL HERALDO DE MÉXICO

El cantante de regional mexicano se convertirá en maestro musical de cerca de 150 pequeños que alberga la Casa Hogar Cabañas

El cantante Alejandro Fernández, mediante su fundación se convertirá en maestro musical para cerca de 150 niños en situación vulnerable. Los pequeños, pertenecientes a la Casa Hogar Cabañas recibirán instrucción musical del intérprete.

Una de las áreas lleva el nombre de Vicente Fernández, por lo que Alejandro detalló que su padre estaría maravillado con el proyecto musical.

“Debe estar muy contento, porque siempre fue una persona bondadosa y de gran corazón. Tenía el corazón abierto para ayudar al prójimo. Él buscaba involucrar a los niños en la música, para llevarlos por el buen camino y dejar atrás situaciones difíciles”, comentó en entrevista.

Para la acción se adquirieron diversos instrumentos como violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, corno francés, trombón, trompeta, tuba, saxofón, guitarra y percusiones. Los nuevos alumnos de El Potrillo han sufrido abandono o violencia física.

El objetivo es replicar estos planteles musicales conocidos como Núcleo ECOS Música para la Paz, y para esto se tiene planeado abrir cuatro recintos en zonas pobres de la entidad, un plantel se contempla en la sierra Wixárika.

“Si Dios me dio este don no tengo con qué agradecerle, y por eso tengo que contribuir con la sociedad, para hacer una ciudad con una mejor calidad de vida y ver a estas niñas y niños como se les puede transformar la vida, va a ser un gran sueño no nada más mío sino de mi familia, de mis amigos y por mis apellidos, estoy seguro que mi padre desde el cielo me va a dar bendiciones y va a estar muy feliz y orgulloso por esta escuela”, dijo el cantante frente al alumnado.

La directora de la Casa Hogar Cabañas, Rebeca Melgar adelantó que se formará un mariachi infantil. Alejandro Fernández reconoció que intentará seguir en contacto con los niños incluso después de su graduación, por lo que podrán ser parte de sus conciertos.