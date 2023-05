Rubén Pardo y Spartac RT arrancaron actividades en El Dorado Speedway

RDS/STAFF

Siendo parte del equipo anfitrión de la tercera cita de la temporada en curso de NASCAR México Series, Rubén Pardo arrancó actividades de la Chihuahua 240 en ‘El Dorado Speedway’.

Tomando el control del auto #15 CocaCola-EMCJET-LUMO-LaPerrona-DPtechnologies-ProtelifeArmourBoutique-NOSTROS-Bekia-HangarInn-Alsoma-Travel&Tips, el ganador de la primera carrera disputada en Chihuahua salió a recorrer los primeros giros del día.

En la primera sesión, el volante del Spartac Racing Team dio un total de 21 giros, consiguiendo colocarse en el puesto número once de la categoría estelar con una vuelta de 20 segundos y 456 milésimas; para la segunda ronda, mejoró su tiempo de vuelta, haciéndola en 20 segundos y 079 milésimas, ubicándose nuevamente en el décimo primer puesto del grupo, con tiempos muy apretados.

Su compañero de equipo, propietario y autoridad máxima de ‘El Dorado Speedway’, Rafa Vallina también salió a marcar tiempos y poner todo a punto para las actividades de mañana, las cuales incluyen una sesión de calificación y la carrera, que será nocturna.

La tercera fecha del calendario se correrá a un total de 240 vueltas o 100 minutos como máximo iniciando a las 21:05 locales, teniendo un stage a media competencia donde los pilotos ingresarán a los pits para realizar cambios de neumáticos, gasolina y ajustes necesarios para continuar con la disputa.

Rubén Pardo:

“La idea se esta carrera es divertirnos, terminar con el auto entero y buscar la mejor posición para el equipo. Aunque no tuvimos el mejor día de prácticas y el auto no se siente con velocidad, buscaremos que sea cómodo. Tenemos un balance decente, pero no tenemos velocidad, así que trabajaremos en diferentes componentes y piezas del auto para ver si mejora. Esta pista me gusta mucho, dependerá del auto qué tanto provecho puedo sacarle. Muchas gracias a todas las marcas que nos apoyan, vamos a buscar un buen resultado”.

La tercera fecha del serial se correrá hoy sábado por la noche a 240 vueltas o 100 minutos como máximo.