Dallas Cowboys: Calendario, partidos y fechas de la temporada de la NFL 2023

Estamos a cuatro meses para el comienzo de la nueva temporada de la NFL y ya se dio a conocer el calendario que enfrentarán los Dallas Cowboys.

Los Dallas Cowboys se encuentran en deuda con su afición, pues no pudieron llegar a la meta trazada en la postemporada, a pesar de que los liderados por Dak Prescott propinaron la eliminación de Tom Brady y los Bucs en la Ronda de Comodín y buscarán arrancar la temporada de la mejor manera.

Week 5, we write another chapter in a classic rivalry story on @SNFonNBC ✍️📖🏈

📺 NFL Schedule: Tonight at 7pm CT on @nflnetwork pic.twitter.com/s9DANWYaSq

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) May 11, 2023