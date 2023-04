Vie de Cirque, un espectáculo sin palabras

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Hace unos días fui invitado por Paquín Jr. y Angelo a la función de las primeras 100 representaciones, en el Teatro Esperanza Iris de Ciudad de México, del espectáculo Vie de Cirque (La vida en circo) y es un deleite ver trabajar a padre e hijo, se mueven como pez en el agua en escena y te dejan sin palabras, no sólo por la gran calidad del show, sino porque literalmente no dicen una sola palabra durante los 90 minutos que dura el espectáculo, por lo que se puede escuchar la respiración de la persona de al lado.

Paquin Jr. es la segunda generación de payasos en su familia, la primera fue su padre y ahora su hijo es la tercera. Inició su carrera artística a los 23 años, cumpliendo su mayor anhelo de ser payaso y dedicarse a ser feliz. Debutó en Estados Unidos, allí comenzó a trabajar en diferentes países y hasta 1991 tuvo la oportunidad de presentarse en la Arena México, ante 18 mil espectadores. Hoy tiene 35 años de trayectoria y ha recorrido más de 39 naciones.

Su trabajo es sólo con la expresión corporal y es sorprendente cómo se comunica con la audiencia, para provocar la risa y por consiguiente el aplauso del espectador, porque el humor que maneja va dirigido a todo público su vestuario a diferencia de los payasos que tienen atuendos brillosos, de lentejuelas y enormes zapatos, es de colores que no son los tradicionales, generalmente es de tonos sobrios. Una frase que me encanto fue cuando dice que el brillo en el escenario, no lo hace tu vestuario, sino tu trabajo y ¡vaya que es cierto!

Vie de Cirque tuvo su primera función el 8 de marzo de 2018, en Orizaba, Veracruz. Sin embargo, en 2020 –con la llegada de la pandemia de COVID-19– un buen día el dueño del circo les dijo: “Hasta aquí. Váyanse a sus casas, háganle como puedan y con lo que tengan para sobrevivir”, es por ello que hoy en día cada espectáculo lo viven a 100%.

“Después de lo que aprendimos con la pandemia, esa presentación podría ser la última. La vida es así de compleja, en un instante se acaba todo y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en ese espectáculo. Angelo, que es mi hijo, tiene ya 18 años de trayectoria artística y se ha presentado en los festivales más importantes de Europa, China, Rusia y casi todo América Latina; la conjunción que hemos logrado juntos es maravillosa”, dijo.

Vie de Cirque es una compañía de artes escénicas dedicada al arte del payaso, creada de forma independiente con el objetivo de ofrecer propuestas artísticas de calidad que acerquen a la familia y a las nuevas generaciones al teatro a través del circo, de historias que diviertan y conmuevan.

Este show es una propuesta de talla internacional que cuenta con la dirección general de Paquín Jr., a partir de una idea original de Ángelo, dirigida escénicamente por el exitoso mexicano Fernando Hondall un actor, clown, dramaturgo, director y productor de la compañía mexicana de artes escénicas, circenses y artes del payaso: Los Estrouberry Clowns. Cuenta con 20 años de trayectoria profesional.

Cuentan la historia de una poderosa y mágica soga, que es descubierta en el escenario por un inocente e imprudente payaso. Luego de indagar en sus enigmáticas y diversas funciones, la soga le presenta a otro antiguo y amigable payaso cara blanca. Juntos hacen un viaje mágico a través de la historia del circo, en un espectáculo sin palabras, lleno de humor, música, diversión y sorprendentes actos circenses. A la risa garantizada, el público sumará la sensibilidad, el asombro y la belleza de la danza, la acrobacia, la música, la nostalgia de tiempos lejanos y entrañables.

De esta forma la historia la van llevando los entrañables e históricos géneros del payaso, el Augusto y el Cara Blanca, interpretados por Paquín Jr. y Ángelo uno de los más grandes y jóvenes payasos, quien continúa la gran tradición circense del Payaso Cara Blanca, el cual no es común en América Latina sino más bien en Europa.

Algo que se disfruta aparte de sus actos de gran dificultad, como malabares de piso, magia, tienen un gran manejo del humor sin necesidad de recurrir al albur, la calidad de sus payasos da la razón en porque han sido invitados a tantos países, recordemos que el verdadero payaso era un maestro de la música, risa, el cuerpo y habilidades circenses, ellos hacen honor a la profesión.

Es importante mencionar a todo el elenco que hace posible estos 90 minutos, donde pasará por todas las emociones, participan los directivos, así como un elenco formado por Deborah Pórtela, Iván Castillo, Fernanda Farías, Angélica Treviño, Violeta Vallejo, Érica Flores, Mar Rivas, Carlos Rodríguez, Mayumi Juárez, Mariah Cuevas, Irán Rosales, Alondra P. Lugo, Dulce Aguilar y Perseo Lucero, también destacados exponentes de las artes circenses.

Steve Jobs dijo que “la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que usted hace”, él tenía razón, el mundo necesita gente que ame lo que hace.

Yo te invito a que vayas a ver el ejemplo de ello en Vie de Cirque, el cual está instalado junto a Plaza San Pedro y estará en temporada hasta el 28 de mayo. Los accesos se pueden adquirir en www.boletopolis.com y taquillas del circo.

Finalizo preguntándote:

¿Y tú trabajas duro o sólo duras en el trabajo?

Si fuera tu último día de vida ¿lo que hoy estás haciendo te hace feliz?

La columna de esta semana ha terminado, pueden ir en paz.

Contacto: [email protected] y @RayZubiri en todas las redes sociales.