Diputados “obradoristas” le levantan la mano a Nacho Mier

Aunque Daniela Mier negó que su papá esté en campaña

Jorge Barrientos

Los diputados locales autodenominados obradoristas manifestaron su apoyo abiertamente a Ignacio Mier Velazco como precandidato al gobierno de Puebla y aseguraron que existen otros que festejan sus tres o cinco años de morenistas hasta con pastel de cumpleaños.

Por su parte, la diputada local, Daniela Mier negó que su papá esté en busca de la candidatura a la gubernatura por Morena, aunque ella, como sus cuatro compañeros respaldan a Ignacio Mier Velazco, del que dicen ”es el que debe figurar en las boletas del 2024″.

El diputado local Carlos Evangelista Aniceto realizó un exhorto al líder del Congreso Local, Eduardo Castillo López, a no actuar como el “brazo golpeador” del gobierno estatal, como ocurrió en la legislatura pasada.

En este sentido, el congresista aseguró que no puede una persona decidir quién compite o no por Morena, porque para ello está el partido, que decidirá por encuestas y no por presiones políticas.

“