‘Ese es mi libro’, canción inspirada en los libros

Por Carlos Javier Jarquín

Este domingo 23 abril en honor al Día Internacional del Libro estaremos haciendo el lanzamiento internacional de la canción “Ese es mi libro”, en el canal de YouTube Mo Anam Cara, la letra de esta canción es de la autoría del escritor, profesor, poeta y compositor nicaragüense Pedro Alfonso Morales Ruiz conocido en el mundo literario como Peter Moral. Esta canción está inspirada en los libros que de una u otra manera han cambiado la vida de la humanidad, sin duda alguna los libros son uno de los mejores inventos que el hombre ha realizado a lo largo de su historia.

El estreno está previsto a las 10: a.m., hora centroamericana y 18: 00 hora Española. En el siguiente enlace podrá disfrutar de esta hermosa canción, debe suscribirse al canal de YouTube para estar presente en el estreno: (https://youtu.be/4uvm2noTBGQ). Los cantantes han sido John Adam Mascarenhas de Gibraltar (Reino Unido) y Gabriela Franco de Ecuador. Arreglista y edición de vídeo por Teresa Mascarenhas (Gibraltar). Este video ha sido creado en M.A.C. Studio Production (Gibraltar), música de John Adam Mascarenhas y productor musical Carlos Jarquín.

En el videoclip de esta canción tuvimos la iniciativa de invitar a poetas de diferentes partes del mundo a servir de modelos, y desde estas líneas extiendo mi infinito agradecimiento a todos los poetas que cordialmente aceptaron nuestra grata invitación, entre todos los invitados el que no es poeta es el italiano, pero es un excelente lector que actualmente radica en Nicaragua.

A continuación menciono el nombre de los modelos:

Nuby Wong (Nicaragua), Rama Wehbe (Siria), Tania Anaid Ramos González, Azula (Puerto Rico), Ester Abreu Vieira de Oliveira (Brasil), Ana María Ayala (México), Dilip Kumar Mewada (India), Irene Doura-Kavadia (Grecia), Alessandro Gallo (Italia), Shoshana Vegh (Israel), Jerusha Kananu Marete (Kenia), Les Wicks (Australia), Ekaterina Malinovskaya (Rusia), Timothée Bordenave (Francia).

La letra de esta canción ha sido traducida a varios idiomas a continuación menciono el nombre de sus traductores, y aprovecho el espacio para extenderle nuestra más sincera gratitud por el apoyo y colaboración que han hecho para llevar este mensaje de esta canción a sus idiomas materno.

Traducido del español al inglés por Teresa Mascarenhas (España), del inglés al árabe por Rama Wehbe (Siria), del inglés al hebreo por Iris Calif (Israel), del inglés al hindi por Ranjana Sharan Sinha (India), del español al griego por Irene Doura-Kavadia (Grecia), del español al portugués por Ester Abreu Vieira de Oliveira (Brasil), del inglés al neerlandés por Hannie Rouweler (Países Bajos), del español al estonio por Jüri Talvet (Estonia), del español al italiano por Elisa Mascia (Italia), del inglés al francés por Timothée Bordenave (Francia), del español al gallego por Joaquín Lourido Andrade (España), del inglés al chino por Jacky Man-leuk Yuen (Hong Kong).

En exclusiva para esta nota me contacté con Pedro Alfonso, le realicé algunas preguntas y comparto sus respuestas.

Estimado Pedro Alfonso: ¿Cómo nace la canción “Ese es mi libro”?

A pesar de que he realizado muchos trabajos en la vida, tengo tres pasiones que me convirtieron en un hombre feliz en la alegría y en la tristeza. La literatura que me llegó a los 15 años, pero venía desde los 5 con los cuentos de mi madre; la música, a los 19; y la docencia a los 27.

Así que, teniendo música y libros en mis manos, y, además valorando y agradeciendo la importancia de esas dos pasiones en mi vida, creí que debía escribir una canción dedicada a los libros. Esas vidas de papel que tanto habían cambiado y mejorado mi vida, me giraban en la cabeza.

Yo vivo con libros y no entiendo la vida de otro modo, sino amando libros para leer y escribir. Hablo con libros y respiro con libros; camino sobre libros y sueño con libros; miro con libros y gusto de libros y por eso escribo libros; seguramente, tengo un olor a libros, porque son mi vida.

La idea era plasmar que la historia de la humanidad está vinculada con los libros e imaginaba el primer libro escrito en una piedra o en la corteza del bambú o pensaba al primer contador de cuentos contando cuentos como si fuera el primer libro de cuentos de la humanidad.

Así junté esas ideas y muchos de los nombres de los libros que había leído y que me habían cambiado la vida: Cien años de soledad de Gabriel García Márquez; El atestado de J. M. G. Le Clézio; Serenito de mi propia creación; El viejo y el mar de Hemingway; Mil y una muertes de Sergio Ramírez; El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald; Edipo Rey de Sófocles; Trágame tierra de nuestro gran narrador Lisandro Chávez Alfaro y Desafíos a la libertad de Mario Vargas Llosa.

El Quijote de Miguel de Cervantes; Corazón… de Edmundo de Amicis; Hojas de hierba de Walt Whitman; El Principito de Antoine de Saint-Exupery; Canto al sol que es el gran poema de Canto a los Nicaraguas; Los miserables de Víctor Hugo; Azul… de nuestro gran poeta Rubén Darío; Guanuca de Henry Petrie; Frankenstein de Mary Shelley; El extranjero de Albert Camus; Lo que el viento se llevó de Margaret Michell.

Así que, entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 2020, me inventé la música y la letra de la canción como homenaje de los libros. Casualmente, hoy, revisaba una versión en balada con guitarra que publiqué el 23 de abril de 2021 en homenaje del Día del Libro.

¿Qué significa para ti que esta canción haya sido interpretada por los cantantes John Adam Mascarenhas y Gabriela Franco?

De veras que a mí me resulta increíble que esta canción muy personal con mis libros y mis ideas haya interesado a tanta gente como homenaje del libro. A vos, poeta, Carlos Javier, que has hecho que saque de mi baúl todas mis canciones para ser cantadas y grabadas.

Yo agradezco a John Adam Mascarenhas y a Teresa Mascarenhas por ese genio musical que poseen para realizar hermosos arreglos musicales y cantar mis canciones y elevarlas a un clímax extraordinario que solo es posible por un gran trabajo en equipo sin distancias ni tiempo.

Agradezco a Gabriela Franco, una joven promesa del canto, con potente voz y tanta energía musical y poesía para darle brillo a la canción que espero llegue a la juventud estudiantil y a los docentes de secundaria y universidad y a los que aprecian los libros como centro de la educación.

Significa que, si juntamos música y canto y poesía y verso y poema y vida y humanidad, tendremos esperanzas de que los seres humanos amen la vida con valores y con propósitos de futuro que no haya fronteras geográficas ni límites lingüísticos.

¿Qué sientes ver el videoclip de esta canción en la cual hay poetas modelando con libros y que todos son de diferentes nacionalidades?

Me siento dichoso de contar con tantas manos y vidas que complementan la idea inicial de la canción que es agradecer a la vida y a los libros, porque nos hacen mejores personas. Ahora que veo el vídeo y observo a poetas de diversas partes del mundo, digo ¡guau!, qué hermoso mundo.

Por eso, agradezco, me siento muy agradecido, por la buena voluntad de los artistas, mujeres y hombres de la palabra y la poesía, quienes también aman los libros como yo, que nos hayan acompañado en este homenaje al libro para decirles a nuestros niños y jóvenes: ¡libros es vida!

Siento que, yo que he sido libro en mi vida, observo vidas y libros y esperanzas en cada poeta que nos ha dicho vida con su presencia en este vídeo de amor a los libros y a la vida y a la humanidad. Esas vidas son grandes aportes a la humanidad.

¿Qué representa para ti que la letra de esta canción haya sido traducida a muchos idiomas?

En efecto, eso que decía, que no haya límites en nuestras vidas, porque como dice uno de los versos de la canción, “porque la vida es el gran libro de la nación”, es decir, la vida es el gran libro de la humanidad y debemos acercarnos a él y leerlo con apasionada memoria e imaginación.

Por eso, agradezco mucho que personas dedicadas, abnegadas y con gran voluntad de trabajo, hayan traducido la letra a sus lenguas e idiomas con tanto esmero. Esa labor es digna de ponderación y agradecimiento en nombre de los libros y la humanidad.

Ojalá un día pueda estrecharle la mano y darle un abrazo a cada una de las personas que pusieron una letra, una palabra, una oración, un párrafo, un texto, un discurso, una voz, una imagen, una idea, un libro, una voluntad, una alegría, una sonrisa o una queja a este proyecto de libros y humanos que luchamos por amor a los niños y jóvenes del mundo.

También me contacté con Teresa, John y Gabriela Franco y les hice una pregunta relacionado a este proyecto musical y amablemente compartieron sus respuestas que a continuación les comparto.

Estimada Teresa Mascarenhas: –¿Cómo ha sido tu experiencia en trabajar esta canción como arreglista, traductora, y editora del videoclip?

Ha sido una experiencia muy gratificante y completamente renovadora.

Pedro Alfonso ha escrito una letra sumamente brillante, ya que ella transmite unos valores muy importantes para la sociedad como es la lectura y la importancia de los libros para todos nosotros.

“Ese es mi libro”, es una canción muy motivadora e inspiradora, que cobró vida de una forma muy especial y conmovedora, al unirse a ella las grandes y talentosas voces de tan querida y aclamada artista ecuatoriana Gabriela Franco y el gran compositor gibraltareño John Adam Mascarenhas.

Por otro lado, es muy enriquecedor, sentir a tantos poetas procedentes de tantos países reunidos aquí, en esta magnífica obra, compartiendo sus libros, te hace reflexionar cuán lejos podamos estar a veces los unos de los otros y a la vez tan cerca, y en realidad no hay nada más bello que sentir a tantos países unidos celebrando en La Paz y armonía este día tan especial como es “El Día del Libro” .

Mis agradecimientos a todos ellos por su colaboración a ti Carlos Javier Jarquín por ser el creador y el eslabón que nos ha unido para realizar este hermoso proyecto. Gracias.

Estimado John Adam Mascarenhas: –¿Qué ha significado para ti, ser el arreglista y cantante de la canción “Ese es mi libro”, la cual compartes con la cantante Gabriela Franco?

Para mí ha sido un proyecto fantástico y muy interesante. Es una canción que te motiva a la lectura, y a toda enseñanza y crecimiento personal.

Es una letra que está muy bien trabajada y conseguida, la cual considero que consigue muy bien su propósito e idea, ha sido realmente un placer poder coincidir con Pedro Alfonso Morales Ruiz, y llevar a cabo este proyecto, que sin duda alguna se convertirá en una gran dosis de inspiración y optimismo para todos los amantes de los libros.

Es una canción que nació en Nicaragua y creció en Gibraltar y permanecerá dentro de todos nosotros por mucho tiempo.

También me gustaría felicitar el gran trabajo realizado por la gran artista ecuatoriana Gabriela Franco, y por tan magnífica voz. Agradecer a teresa Mascarenhas por su excelente ayuda con los arreglos de la canción y por supuesto, por tan maravilloso video. Y a todos los poetas que han participado en la creación de este video musical.

Y por último, mi sincero agradecimiento para ti estimado Carlos Jarquín por hacer de ello una realidad. Muchas gracias a todos.

Estimada Gabriela Franco: –¿Qué significó para ti haber sido considerada para colaborar como cantante en esta canción “ese es mi libro”, en dueto con el cantante gilbraltareño John Adam Mascarenhas?

Haber sido considerada para formar parte de este dueto con John Adam Mascarenhas estupendo cantor de Reino Unido en la hermosísima canción del extraordinario poeta y músico, Pedro Morales Morales, llamada “Ese es mi libro” significó para mí un gran honor. Agradezco de corazón a ti querido Carlitos Jarquín, por la confianza en mi voz. La interpretación de mi querido colega John Adam Mascarenhas con su bien timbrada voz, me permitió crear las armonías para las segundas voces y coros que sonarán en este próximo lanzamiento mundial. Qué hermoso ver que para el video se han reunido talentos del mundo y han apoyado muchos en la traducción a tantos idiomas, lo que es un preludio de éxitos para el próximo proyecto a lanzarse… “CANTO PLANETARIO” de la mano de Carlos Jarquín.

El autor es escritor, poeta y columnista nicaragüense radicado en Costa Rica.

Contacto: [email protected]