En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Motivación

Poca ayuda reciben los jugadores del equipo de la franja que los ayude a intentar realizar algo diferente sobre el terreno de juego.

Mucho se ha platicado sobre los incentivos (primas) premios, etc., que manejan los diferentes equipos para motivar a sus jugadores a dar un extra al menos en los partidos definitivos para meterse ya sea a liguilla o como es el caso del Puebla al repechaje.

El debate, si se debe ofrecer o no dinero premios por hacer lo que por contrato deberían, es un tema que merece muchas líneas, en el mundo ideal no debería de darse absolutamente nada más después de los estratosféricos sueldos que se pagan en el fútbol mexicano, sin embargo, en los hechos, si no lo haces, corres el riesgo de que ante la seguridad por parte de los jugadores de cobrar su sueldo pase lo que pase no se logre los objetivos trazados.

En el Puebla es una realidad que no existen primas por meterse a la liguilla, no existe ninguna motivación extra para al menos jugar el repechaje, y simplemente no lo hay porque no existe alguien adentro del club que gestione o tenga al menos interés en hacer o lograr algo extra para el equipo en el afán de hacer un papel más decoroso.

En el Puebla no existe un ‘gestionador’ de beneficios para los jugadores.

Cuando vino Toluca a jugar a Puebla el ex camotero Maxi Araujo les platicó a los que fueron sus compañeros la forma en que trabajan en el equipo del Estado de México, las canchas que tienen para entrenamientos que son propiedad de la institución, el trato al jugador donde se les respeta y se les da su lugar como miembros de la organización, los premios que se ofrecen y se cumplen por objetivos logrados y el trato que les da el director deportivo, Santiago San Román, quien con su juventud y pujanza llegó a meter en los choriceros otra manera de ver el fútbol y cómo enfrentarlo desde la perspectiva de un joven que además trabaja en esto por gusto que ha logrado muy buenos resultados los cuales en esta temporada están a la vista.

En Toluca, San Román tiene línea directa no solo con la directiva, sino que también con el propietario del equipo Don Valentín Diez a quien se le informa puntualmente de lo que el equipo está realizando y cómo se están haciendo las cosas.

En el Puebla y de verdad lo digo con mucho respeto, quien funge como director deportivo está abandonado a su suerte, con un presupuesto que no se le mueve un ápice y con poco o casi nulo margen de movimiento, la verdad es que honradamente no lo critico pues quizás sea muy capaz pero sino tiene como moverse ni con quien ‘acusarse’ se encuentra atrapado en los designios de Ro(b)a y los 40 ladrones quienes como ya quedó demostrado sólo ven por sus intereses económicos personales importándoles la afición poblana un verdadero comino o menos que eso.

Según me platican, ya hay algunos jugadores que solo están esperando que termine el torneo para partir de vacaciones y que incluso ya algunos hasta boletos de avión tienen comprado para poder moverse después del próximo viernes donde estarán recibiendo a los Xolos de Tijuana y que por muy alejado de realidad parezca aún se tienen buenas posibilidades de meterse al repechaje.

Mire usted:

Para ser prácticos y sencillos le explico, únicamente se requieren tres resultados para que la franja pueda acceder como lugar 12 a la repesca:

1) Ganarle a Xolos de Tijuana por el marcador que sea.

2) Esperar que San Luis no gane en su partido contra que juega como local frente al Atlas.

3) Esperar que Pumas no gane en su visita a Monterrey frente a Rayados.

Como podrá usted ver amable lector y desde mi punto de vista los tres resultados serían muy factibles de poder darse.

Atlas está metiéndole de a tres a quien enfrenta por lo que salta incluso como favorito en su visita a San Luis y Rayados termina como el mejor equipo del torneo y jugará en casa frente a los Pumas de Mohamed que a decir verdad han mejorado pero que al menos en el papel se ve difícil que puedan derrotar a los norteños en su estadio, y por otro lado los Xolos de Miguel Herrera casi casi son un cheque al portador y yo veo factible que los Camoteros los derroten en el Cuauhtémoc.

Por todo esto y más es que espero como aficionado al equipo Puebla que se logre colar entre los doce menos malos y ya en repechaje ver qué sucede pues en el fútbol mexicano nada y créame usted que absolutamente nada se puede dar por descontado.

Nosotros como siempre veremos y diremos.

Suerte a la franja.

Hasta la próxima.

