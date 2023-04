México busca respuesta formal de China sobre fentanilo: López Obrador

EXCELSIOR

Tras la respuesta de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino en la que asegura que no hay tráfico ilícito de fentanilo de China a México y que Estados Unidos debe hacerse cargo de su problema, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tomar ello como la contestación a su carta y dijo que buscan entablar comunicación con el gobierno de Xi Jinping para tener una postura clara.

“Todavía no tenemos una comunicación formal, respuesta formal y queremos establecer comunicación con el gobierno de China, la cancillería, la embajada, esto lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura clara”, dijo el mandatario en su mañanera de este 10 de abril.

La portavoz Mao Ning aseguró que de China a México no hay tráfico de fentanilo y agregó que de parte del gobierno mexicanos no había sino notificada sobre alguna incautación de la sustancia procedente del país asiático.

“Tenemos entonces que saber dónde se produce el fentanilo, si no se produce en China, ¿en dónde se produce?”, dijo López Obrador ante la afirmación de que no hay tráfico ilegal a México y agregó que hay que ver el asunto no de un partido o un país, sino como algo de salud pública.

El pasado 4 de abril, López Obrador reveló que había enviado una carta a su homólogo Xi Jinping, a quien le había pedido su cooperación en seguridad y política de drogas para el combate en específico del tráfico de fentanilo al compartir información acerca de los embarques hacia México.

El presidente le solicitó que les brindaran información sobre quiénes importan el fentanilo, en qué cantidades, qué embarcaciones y en qué puertos, con lo que “nosotros tendríamos un mayor control sobre el ingreso de esta droga”.

La portavoz del gobierno chino consideró que Estados Unidos debe “afrontar sus propios problemas y tomas medidas más sustantivas” para reforzar la regulación del fentanilo en sus fronteras y reducir su consumo en jóvenes.

López Obrador reiteró que en México no se produce fentanilo y que se combate los laboratorios, además de reiterar su apoyo a Estados Unidos para atender esta problemática que ha derivado en una crisis de consumo en ese país.