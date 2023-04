Maribel Guardia afirma que Andrés García tuvo 17 hijos

Excelsior

Tras la muerte del actor Andrés García a los 81 años, el pasado 4 de abril, varios famosos comenzaron a recordar vivencias junto al galán de telenovelas.

Una de ellas fue su amiga Maribel Guardia, quien recordó las conversaciones que tuvo con Andrés. Incluso, la actriz reveló que el actor le confesó que tuvo al menos 17 hijos.

Asimismo, Maribel platicó a medios de comunicación que una vez él intentó conquistarla, pero no lo consiguió.

Cuando lo conocí me coqueteó, pero a mí un hombre como Andrés me daba miedo porque era de los que se lanzaba, y a mí ese tipo de hombres nunca me ha gustado, ese tipo de hombres que se lanzan como que me dan ñañaras”, dijo la también modelo.

De igual manera, Maribel explicó que por mujeriego tuvo tanto hijos y aseguró que conoció a uno de ellos que vivía en el extranjero.

Era muy cálido. Bueno, en esa época yo supe que tenía 17 hijos porque él me lo dijo. Cuando fuimos a República Dominicana tenía una hija ahí también, que yo la conocía, pero no sé qué pasó con todos esos hijos. Sabrá Dios la relación que llevó con ellos, no lo sé”

Por último, mencionó que no sabe los problemas familiares que tuvo con sus tres hijos reconocidos ni tampoco sabe por qué se alejaron.