En cereso de Chignahuapan se detecto brote de covid, no hubo casos de gravedad: SSA

Abelardo Domínguez

El Coronavirus sigue vigente y es una enfermedad que llegó para quedarse, reiteró el secretario de Salud, José Antonio Martínez García en rueda de prensa.

Aclaro que en todo el Estado de #Puebla se cuenta con un equipo de vigilancia epidemiológico dentro de las diez jurisdicciones sanitarias con las que cuenta el estado.

Dicho equipo detecto un brote en el penal de #Chignahuapan, sin embargo, se actuó de inmediato para atender de 15 a 17 casos con un cerco epidemiológico dándoles atención, afortunadamente ningún caso fue reportado de gravedad ya que todos contaban con sus respectivas vacunas.

La dependencia estatal proyectó tras la sexta ola una disminución en el número de contagios y hospitalizaciones; sin embargo, el comportamiento epidemiológico sigue evolucionando.

“Los hospitalizados se mantienen de 25 a 30 no ha bajado la tendencia, la proyección que teníamos que iba a disminuir considerablemente el número de hospitalizados no ha bajado no es así es una enfermedad que llega para quedarse”, expuso.

Reiteró el llamado e importancia de la vacunación. “La respuesta concreta no esta domada la pandemia hay que aprender a vivir con ella”, mencionó.