The Cure volverá a México tras cuatro años de ausencia, ¡así lo dio a conocer Robert Smith!

The Cure, icónica banda británica del post-punk new wave de los años 80, volverá a México después de cuatro años de ausencia para presentar el “Lost World Tour“. Robert Smith, vocalista de la agrupación confirmó la noticia en su cuenta de Twitter, aunque aún no da a conocer las fechas en las que pisará tierras mexicanas otra vez.

¡The Cure vuelve a México! Así lo confirmó Robert Smith

El 8 de octubre de 2019 fue la última vez que The Cure se presentó en México cuando abarrotó el Foro Sol de la Ciudad de México y cuatro años después volverá a retumbar el sintetizador y el clásico bajo de los británicos, según las palabras del propio Robert Smith, el vampiro mayor.

“Los detalles sobre los espectáculos en México y siete de los 12 estados soberanos de Sudamérica estarán disponibles a finales de este mes”.

Robert Smith

Esta será la primera vez que Robert Smith, Simon Gallup, Roger O’Donnell, Jason Cooper y Reeves Gabriel visiten tierras mexicanas desde el inicio de la pandemia del COVID-19, ya que su última presentación en el coloso de la Magdalena Mixhuca fue exactamente cinco meses antes de que se declarara la emergencia sanitaria.

¿Cuándo se darán a conocer las fechas del “Lost World Tour” en México?

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la que The Cure volverá a México, y tampoco se dieron a conocer las ciudades ni los recintos en los que se presentarán, pero se sabe que se trata de una gira con motivo del reciente álbum “Songs of a Lost World“. Según el vocalista de la banda, a finales de abril se darán a conocer los detalles precisos.

Cabe destacar que en su última gira en México, los boletos oscilaron entre los 450 y los mil 650 pesos. En aquella ocasión, el concierto duró un poco más de 2 horas y media, en donde la banda deleitó a sus fans mexicanos con una set list de 30 canciones, 20 menos a las que tocaron de en su show del 2013, el cual duro más de 5 horas en el Foro Sol.

En su concierto del 2019, The Cure interpretó canciones como Plainsong, Pictures of You, A Night like This, Burn, Just like Havean, Lullaby, Lets Go to Bed, y más. En esta ocasión, se prevé que se sumen los cinco temas de “Songs of the Lost World”:

Alone

And Nothing Is Forever

I Can Never Say Goodbye

Endsong

A Fragile Thing

Es pertinente mencionar que, tras problemas con la compra de boletos con una famosa empresa de venta de boletos que también tiene presencia en México, Robert Smith informó que la agrupación no participará en las dinámicas de platino o precio dinámico, las cuales ponen como prioridad a clientes y cuentas con ciertos privilegios con tarjetas de banco, esto a lo que respecta con la venta de entradas en Estados Unidos.

Al momento, ni The Cure, ni la empresa de entrenamiento han asegurado que tales decisiones también aplicarán para la venta de boletos en México y países latinoamericanos.