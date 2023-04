“Orientación no Sanción”, pone en funcionamiento tránsito de Teziutlán

RDS/STAFF

DEL MIÉRCOLES 5 AL DOMINGO 9 DE ABRIL, APLICARA UN PROGRAMA DE RECOMENDACIONES A LOS CONDUCTORES SIN LEVANTAR NINGÚN TIPO DE INFRACCIÓN.

SI HABRÁ SANCIONES A CONDUCTORES EN ESTADO DE EBRIEDAD.

“Respetar y usar de forma adecuada las señalizaciones de tránsito contribuyen en la generación de una nueva cultura vial y movilidad en teziutlán”, así lo detalló el secretario de seguridad publica, Roberto Hernández Rangel, quien aseguró que para ello es indispensable la participación de automovilistas, motociclistas y peatones.

Con apoyo de la dirección de vialidad municipal, recomendó evitar malos hábitos de conducción, no tener distractores, no consumir alcohol, no manejar cansado, ni a altas velocidades. subrayo que durante esta semana santa, el personal adscrito a vialidad solo dará recomendaciones a los conductores, sin levantar algún tipo de infracción, con la finalidad de que disfruten una vacaciones tranquilas en el municipio.

Dio a conocer que a partir de este jueves, viernes y sábado, también se mantendrá suspendido el servicio de parquímetros, por lo que los visitantes podrán gozar hasta de tres horas de estacionamiento sin costo alguno.

El funcionario pidió a la sociedad, respetar la señaletica que existe en el primer cuadro de la ciudad y no estacionarse en los espacios que son designados para embarazadas o personas con algún tipo de discapacidad.

Dijo que actualmente la afluencia de autos por este periodo vacacional ha aumentado y pese a que poco a poco se han implementado acciones para equilibrar la circulación, se deben cuidar y respetar las señales de tránsito, asi como el paso peatonal, de igual forma solicitó a los motociclistas utilizar casco, cruzar las calles por los cruces seguros debidamente señalados en el piso, respetar los señalamientos y semáforos, ademas del uso obligatorio del casco protector para las personas que viajan en motocicleta.

Reiteró que solo durante esta semana en que estará vigente el programa de “orientación no sanción”, se realizara la recomendación a conductores que lleguen a infringir el reglamento vial, mas no aplicara para aquellos que violen los artículos 12, 138 y 139, es decir, para quienes conduzcan en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas, para vehículos particulares, públicos y mercantil.

Dejo en claro que si llegara a existir algún abuso de autoridad, lo pueden reportar a los siguientes números: Secretario de Seguridad Pública 231 129 6436, Director de Vialidad Municipal, 231 122 77 64 o al 231 31 2 30 19, con el Juez Calificador.

Finalmente considero importante el que el automovilista se base en la pirámide de la movilidad, en la que se debe dar prioridad a los peatones, luego a los ciclistas, después a usuarios de transporte público y vehículos de emergencia, usuarios u operadores de transporte de carga y por último es para los usuarios de vehículos particulares motorizados.