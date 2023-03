Partidos para hoy viernes 31 de marzo; Liga MX, LaLiga, Ligue 1 y más

SOY FÚTBOL

Este viernes botanero estará lleno de actividad futbolera, pues habrá encuentros en la Liga MX, Liga de Expansión MX, LaLiga Española, Ligue 1 y Bundesliga; por lo que aquí te presentamos la lista de horarios y canales donde ver los partidos para hoy.

En la Liga MX, arranca la actividad de la Jornada 13 del Clausura 2023, con encuentros como Necaxa vs Santos (19:05 hrs por ViX+, Afizzionados), y Juárez vs Puebla (21:00 hrs por Fanatiz, FOX Sports).

Por otro lado, en LaLiga de España, el Mallorca del “Vasco” Javier Aguirre recibirá la visita del Osasuna, en un encuentro que podrás ver a las 13:00 hrs por las pantallas de SKY Sports y Canal 5.

La cartelera completa de partidos para hoy 31 de marzo; horarios y canales donde ver los juegos

LIGA MX

Necaxa vs Santos – 19:05 hrs por ViX+, Afizzionados

Juárez vs Puebla – 21:00 hrs por Fanatiz, FOX Sports

LIGA DE EXPANSIÓN MX

Leones Negros vs Tlaxcala – 17:00 hrs por H! Sports TV, Claro Sports YouTube. Claro Sports, TVC Deportes

LA LIGA

Mallorca vs Osasuna – 13:00 hrs por SKY Sports, Canal 5

LIGUE 1

O Marsella vs Montpellier – 13:00 hrs por Star+, ESPN Extra

2 BUNDESLIGA

Fortuna Düsseldorf vs Hamburger – 10:30 hrs por SKY Sports

Nurnberg vs Darmstadt 98 – 10:30 hrs por SKY Sports

BUNDESLIGA

Eintracht Frankfurt vs Bochum – 12:30 hrs por SKY Sports

CHAMPIONSHIP

Burnley vs Sunderland – 13:00 hrs por Star+, ESPN 3

LIGA NOS PORTUGAL

Estoril Praia vs Gil Vicente – 13:15 hrs por GolTV Play

SUPERLIGA ARGENTINA

Estudiantes LP vs Newells – 16:00 hrs por AFA Play, Fanatiz, Star+

Rosario Central vs Gimnasia LP – 16:00 hrs por AFA Play, Fanatiz

River Plate vs Unión Santa Fe – 18:30 hrs por AFA Play, Fanatiz, Star+