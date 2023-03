Video desde Puebla: Irene Olea se deslindó del supuesto ataque sexual de sus policías contra dos reporteras

RDS/STAFF

Irene Olea Torres, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, se deslindó totalmente de los hechos del pasado 10 de Marzo, cuando policías de dicho municipio supuestamente agredieron a dos reporteras durante una manifestación feminista.

Aprovechó la rueda de prensa para acusar al ex secretario estatal de Educación Pública y ex edil de Izúcar, Melitón Lozano, de mantener una campaña de ataques mediáticos en su contra, con la intención de hacerla dejar el cargo, pero añadió que no piensa hacerlo.