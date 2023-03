Narcotráfico se adueña de mayor territorio en el país, advirtió Rubén Moreira

Staff/RG

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el martes 21 de marzo de 2023.

PREGUNTA.- … en nuestro país, por los discursos del presidente, en el caso de la figura de la ministra ¿qué tan delicado lo ven ustedes como priistas y que contribuyeron les guste o no, a la paz que hay en México?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Creo que el país no podemos polarizarlo, hoy tenemos que tratar de armonizar los diversos intereses que hay en esta nación, en un marco democrático y seguir para adelante.

PREGUNTA.- ¿Pero se valen estos discursos que escuchamos todavía el sábado, a pesar de que dice él que no son enemigos, que son contrarios?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues yo creo que más que se vale o no los discursos, es que tratemos de construir un país más armónico, que sigamos para adelante.

PREGUNTA.- ¿Cómo van los consensos para evitar que el narco esté presente o más presente…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues en este país parece que a pocos les interesa ese tema. Cada vez más los narcotraficantes se apoderan del territorio, cada vez más influyen en los temas de democracia, cada vez más los alcaldes se quejan, pero poco se hace.

Espero que pronto logremos un consenso y cambiemos la ley, y podamos anular municipios que están en manos del narcotráfico, anular elecciones.

Me preocupa que haya actores políticos que no quieran que bajo el pretexto de no mover la ley electoral, tampoco quieran arreglar ese tema, que por lo tanto no quieran que resolvamos el mayor peligro que tiene la democracia mexicana, que es la intervención del narcotráfico en las elecciones.

PREGUNTA.- Pero por ejemplo, este pleito que hay México-Estados Unidos, que si produce fentalino, que si no…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Esa es otra cosa. El mayor problema que tiene hoy la democracia mexicana es el narcotráfico que se está apoderando de territorios, que impide que haya elecciones, que los alcaldes están sujetos a cuotas. Con nosotros se acercan muchos alcaldes que nos dicen que el narcotráfico les está pidiendo cuotas, que les está quitando las participaciones.

Eso es lo importante y que lo que hay que resolver y regresar la paz al país.

Ayer homicidios, este fin de semana homicidios en Campeche, homicidios en Celaya, homicidios en Michoacán, esto no puede ser una nación tan poderosa y tan fuerte y tan grande como la nuestra.

PREGUNTA.- Regresando a la cuestión de los feminicidios y de todos los asesinatos que hay, se decía que en el 2022, sí, en el 2022, fueron tres mil 754 mujeres que fueron asesinadas, o sea, que 1.7 cada mes …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Que sabemos, que sabemos, porque hay una cifra de personas de mujeres que no encontramos y que estamos buscando en vida o que se deben de buscar en vida, y hay fosas clandestinas que son descubiertas.

Sabemos que esa es la cantidad de mujeres reportadas oficialmente, pero me temo que haya muchas más mujeres asesinadas y muchos hombres y muchos niños.

Este país que, los gobernadores tienen que actuar, que es donde está la diferencia. Donde hay gobernadores que actúan hay paz y tranquilidad, y donde no, pues miren, el problema que hay en Michoacán o en Jalisco.

PREGUNTA.- Pues hoy decía el presidente que su política de abrazos y no balazos sí está dando buenos resultados.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Creo que las cifras ahí están, pero insisto, en los lugares, Margarita, donde hay paz es donde los gobernadores han actuado. Donde no actúan los gobernadores no hay tranquilidad.

¿Por qué hay paz en Coahuila? Porque hay un gobernador que actúa.

¿Por qué no hay paz en Zacatecas? Porque el gobernador no actúa.

Es el mismo país, ¿qué es la diferencia? Los gobiernos estatales.

PREGUNTA.- ¿La bancada del PRI está lista para aprobar esta ley en materia de aviación civil para subir de categoría, ahora ya sin el cabotaje?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No la hemos discutido.

PREGUNTA.- ¿Pero están listos…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no la hemos discutido. Una vez que lo discutamos yo te puedo decir mi opinión.

PREGUNTA.- ¿Y qué opinión le merece, ya Ignacio Mier dijo que con tal de llegar a acuerdos estarían dispuestos a …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Creo que el problema en este país es profundo en materia de aviación, se cancelan vuelos, se cancelan rutas de aeropuertos, los aeropuertos son deficientes, los costos son muy altos.

Tenemos en esta nación situaciones como las que pasó en días anteriores en Monterrey, donde 6 horas en un avión la gente esperando al piloto, o altos costos en los boletos y altos costos en la TUA, (resolvamos) todo el problema.

PREGUNTA.- ¿Pero quiénes son ilusos de que haciendo una ley, que quitando el del cabotaje le van a subir el nivel? Eso no es cierto…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros vamos a esperar a la discusión, por eso no tengo, y a la discusión que se dé en mi bancada, no puedo hablar hasta que la bancada lo vea, hay expertos ahí en mi bancada.

Lo que yo veo es que las empresas no afrontan su responsabilidad dando un servicio a bajo precio ni democrático.

Hay lugares en este país que tenían rutas aéreas hace unos meses y hoy nos las tienen. Y hay cosas tan terribles como la que pasó, donde la gente espera 6 horas arriba del avión, el piloto se baja y se va. Yo entiendo sus derechos laborales, pero por qué la línea no cubre eso.

PREGUNTA.- ¿Ustedes estarían entonces porque se debata todo esto por separado, el TUA, el cabotaje, subir categoría?

PREGUNTA.- ¿Ya es un acuerdo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no hay acuerdo.

PREGUNTA.- Ayer platicaba con Leonel Godoy, con Aleida Alavez.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no hay ningún acuerdo.

PREGUNTA.- Ellos me dicen que sí van a bajar el cabotaje, justamente para que pueda salir…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ellos podrán, ellos pueden sacar todo tipo de leyes secundarias sin nosotros.

PREGUNTA.- ¿Esto qué opinión le merece al PRI?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- A mí lo que me merece es que tenemos un sistema de movilidad aérea que es muy deficiente y que las empresas no ofrecen los servicios, ni en los aeropuertos que son empresas de un tipo, ni las líneas aéreas y que son de alto costo. Eso es lo que me merece.

PREGUNTA.- ¿Pero más bien Morena no se quiere meter de lleno a solucionar estos problemas de fondo que usted menciona, eso es lo que está pasando?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Eso es lo que está pasando.

PREGUNTA.- Y quieren sacar rápido para las medidas que vienen en la otra parte de la iniciativa para sacar lo de la degradación.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ellos pueden sacar las cosas, todo, incluso cabotaje sin nosotros. Pero ese no es el tema.

El tema es, como se los decía hace un momento, deficientes aeropuertos, deficientes servicios dentro de los aeropuertos.

PREGUNTA.- Pero no lo quieren discutir.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Líneas aéreas que no ofrecen la calidad que debe ofrecerse, alto costo en las TUA y alto costo en los pasajes y cancelación de muchos destinos que son importantes, en beneficio de las líneas aéreas.

PREGUNTA.- Pero ahora se han convertido como en mercenarios del transporte aéreo, porque ya cobran casi hasta por respirar, el equipaje …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, si vas arriba te cobran por respirar.

PREGUNTA.- Ah, bueno, pero digo, es el exceso, y creen que quitando esa parte ya les va a llegar el nivel …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Tienen que modernizarse, y la gente no puede padecer en tener un mal servicio de aviación en este país.

PREGUNTA.- ¿Cuál va a ser (…) el presidente del Tribunal, en qué términos…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que en buenos términos.

PREGUNTA.- ¿Qué formato, va a venir, ya quedaron que venga?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Eso es lo que se ha acordado, que venga por acá, falta la notificación oficial en las bancadas.

Tenemos Junta de Coordinación Política el próximo jueves. Yo espero, estoy seguro que va a ser en términos cordiales.

PREGUNTA.- ¿Y ya les trae las respuestas de sus 14 preguntas?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Eso pregúnteselo a ella.

PREGUNTA.- ¿No ha llegado una respuesta todavía jurídica?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Que yo sepa, no.

PREGUNTA.- ¿Va a atender a la convocatoria, a las dudas que tenían ustedes sobre la convocatoria, también va sobre ese tema la reunión?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues yo espero que sí. Yo espero que podamos dialogar sobre las convocatorias, sobre las disposiciones jurisdiccionales que se dan cuando ya están en marcha los procesos y que eso nos debilita a todos.

PREGUNTA.- Pero pues si alguien lo impugna, pues ni modo que les diga que no, o sea, alguien está exigiendo con su derecho…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, pero los tribunales se han excedido, ya han empezado a resolver más allá de la definitividad, han empezado a resolver más allá de lo que dice la ley.

PREGUNTA.- ¿No será que tendrá que hacer mejor las cosas los diputados, para que no los impugnen?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- En este país, todos tenemos que hacer bien las cosas.

PREGUNTA.- El viernes ya se da la lista de 20 finalistas, ustedes hasta este momento, (…) declaraciones que han dicho pues se mantiene la quinteta dorada y no vamos a atenderlo en la quinteta solo de mujeres, porque …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Hasta el momento así parece, hasta el momento así parece, pero nosotros quisiéramos que la próxima presidenta fuera mujer.

PREGUNTA.- Pero pues tan fácil como acatar la sentencia.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, pero hay un problema, ya se habían generado derechos para muchas personas.

PREGUNTA.- ¿Pero hay que preocuparnos por los derechos de los hombres por encima del de las mujeres?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Pero son derecho de las personas, también de los no binarios, son derechos de las personas.

La discusión que se hizo en la Junta es, nosotros acatamos las resoluciones, pero en el momento oportuno.

PREGUNTA.- O sea, el entendido es que el viernes se apegan a lo que dicen la convocatoria.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Esperemos a ver qué sucede el jueves.

PREGUNTA.- ¿Pero no se verá como una negociación para acatar una sentencia?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Esperemos a ver qué pasa el jueves.

PREGUNTA.- Pero parece una negociación.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- (inaudible)