AMLO anunció campaña contra el consumo de drogas

María Huerta

La Secretaría de Educación Pública (SEP), en las secundarias y preparatorias del país, distribuirá un folleto para que todos los días, durante 15 minutos, se oriente a los estudiantes sobre el daño que ocasionan las drogas.

Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, al abundar que eso se dará antes de que termine el actual ciclo escolar y el folleto se analizará todos los días, sin importar la clase, lo que será en conjunto con la campaña en radio y televisión contra las drogas.

En conferencia de prensa, reiteró que, si no se logra contener el consumo de drogas en el país, será muy difícil pacificarlo, pues “la prioridad es que en México no haya muertos y no aumente el consumo de drogas”.