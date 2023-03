Sedatu federal no ha entregado recursos para el mercado Amalucan: Adán Domínguez

María Arévalo

El gerente de la ciudad Adán Domínguez Sánchez destacó que la Sedatu se comprometió a entregar recursos al ayuntamiento paramantenimiento en el mercado Amalucan, pero hasta la fecha, no lo ha hecho.

Luego que el secretario de la dependencia federal Román Meyer Falcón declaró que no regresará el dinero que invirtió el gobierno municipal en el mercado, pues al inicio del proyecto no hubo un consenso con los comerciantes y actualmente la dependencia no cuenta con recursos.

Por ello, señaló que es un problema heredado por la anterior administración, que no pudo lograr un acuerdo entre los locatarios y la actual tuvo que invertir en mantenimiento, pues el anterior gobierno dejó este centro de abasto destrozado.