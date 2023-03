Video desde Puebla: Pide arzobispo no caer en el fanatismo religioso

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla, monseñor Víctor Sánchez Espinos,a dijo que no hay que encasillarse en los fanatismos, que hay que a Dios no se le es más fiel porque se le adore, si no porque se le escuche, ya que a Jesús no hay que admirarlo, sino comprometerse en su proyecto.

En este sentido, el líder religioso dijo que la realidad que vivimos debe tener transformaciones, no hay que vivir con la misma imagen de Dios, ya que no es un ídolo, para no caer en el fanatismo.

En el marco del día de la familia en México y acompañado del Movimiento Familiar Cristiano, Sánchez Espinosa envió una felicitación a todos los padres de familia y resaltó su importancia para la religión católica y para la sociedad poblana.

Recordó que, de acuerdo con las leyes cristianas y, siguiendo el precepto del amor y respeto al prójimo, la base de la vida familiar es el amor “el amor a Dios, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos”.