Titubea, Humberto Moreira ante la posibilidad de que el PRI ponga controversia constitucional contra el plan B amlista

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el jueves 2 de marzo de 2023.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- … el PRI, para las diputadas y diputados del PRI, porque no nos gustó la designación que se hizo, porque se violó el procedimiento, porque una de las personas no había acreditado los requisitos correspondientes, porque en la boleta se pusieron los dos comisionados ligándolos.

Nosotros ya lo hemos dicho: no estamos a favor de las cuotas. Y es una designación que si bien cumple con la obligación que estaba ahí rezagada, no creemos que haya sido de la mejor manera.

PREGUNTA.- Ni cuotas, ni cuates, porque se dice que uno de ellos…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Usted lo completó. Entonces los diputados del PRI ya sacamos un posicionamiento de que no estamos de acuerdo con eso.

PREGUNTA.- Y sobre la publicación del Plan B ¿qué sigue?

PREGUNTA.- ¿Qué ruta sigue ahí en ese caso?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, los partidos pueden presentar una acción de inconstitucionalidad; la Cámara puede presentar una controversia; la minoría puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Yo creo que es lo que va a suceder.

El PRI ya está preparando su acción, los diputados del PRI ya estamos trabajando.

PREGUNTA.- ¿Van a ir por separado aquí en la Cámara de Diputados o van a ir PAN, PRI y PRD?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Tenemos que ir juntos, si no, no libra el número de requisito.

Muchas gracias.