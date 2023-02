El mayor reto de la tecnología es que llegue a todos: Experta

Staff/RG

La Directora a Nivel Mundial de la Cadena de Suministro para la Nube de Inteligencia Artificial de IBM y egresada UAG, Mtra. Cecilia Lozano González, habla sobre la inteligencia artificial en el mundo

La Inteligencia Artificial (IA) tiene impacto ya en la vida humana, su avance es notorio, ya se automatizan procesos industriales, registra información, guarda, regula el comercio electrónico, se usa para la medicina, predicción del clima y creación de material audiovisual; sin embargo, su tarea e implicaciones irán más allá e influirá en el futuro de la humanidad.

Así, lo expresó la Mtra. Cecilia Lozano González, Directora a Nivel Mundial de la Cadena de Suministro para la Nube de Inteligencia Artificial de IBM y egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), durante su conferencia “Liderazgo en empresas de alta tecnología”, impartida a estudiantes y profesores de Posgrado.

La egresada de Ingeniería en Computación de la UAG reflexionó que no se debe temer a la IA, ya que fue diseñada para ser manejada por los seres humanos y debería ser usada en su beneficio, para aprovecharla en cualquier campo de la vida.

“La IA es una oportunidad para crecer, no se trata de temerle, se trata de usarla para aprender, perfeccionar y facilitar la vida, evitar errores y mejorarlo todo. No reemplaza a los humanos, los humanos serán reentrenados para usarla, la herramienta no decide por ti, te dará información y opciones, pero será el humano quien decida”, expuso.

De la tecnología, ella manifestó que las ventajas son enormes, como nunca en la historia de los humanos. Apuntó que, por otro lado, la desventaja es que no llega a todos, no todos pueden usarla y eso eleva la brecha de desigualdad entre países en temas educativos, de salud y de economía.

El mayor reto, continuó, es que llegue a todos lados, personas, lugares, profesiones, pero que llegue para crecer todos como humanidad.

En la misma conferencia, la Mtra. Cecilia Lozano habló sobre su papel como directora y líder en una empresa multinacional como IBM. Ella fue nombrada en el 2020 como una de las mujeres más influyente en los negocios por la Revista Expansión y recibió la Medalla al Mérito Industrial por parte de la Industria de Manufactura y Exportación (INDEX), otorgada por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).

La egresada también compartió su experiencia en la UAG y aseguró que eligió a esta institución, ya que le gustó el programa de estudios, las materias opcionales, “hagan caso a esas, las que te volvían un profesionista completo, el ingreso a IBM fue parte de un acuerdo que se hizo con esa empresa y la UAG, lo que facilitó la entrada a la empresa”.

Ella tiene 52 años, de los cuales 28 ha trabajado en IBM y ocupó su cargo actual en el año 2021, por lo que ha aprendido que la experiencia son las huellas que nos han dejado aquellos con los que ha estado, convivido y aprendido.

“La UAG me dio exposición a diferentes culturas, un ambiente cultural amplio e internacional con maestros, compañeros que dejan huellas, las matemáticas y choque cultural fueron increíbles. Nos quedábamos en los laboratorios a trabajar y nos llevábamos muy bien entre compañeros. Esas son cosas que nunca se olvidan”, concluyó.