Caso García Luna, llamada de atención para la seguridad en México

No solamente se juzgó al ex Secretario de Seguridad Pública, queda al descubierto un conjunto de fallas de carácter estructural, dice el Mtro. Erubiel Tirado

Se tendrá que recomponer un esquema de confiabilidad institucional entre nuestro país y Estados Unidos

Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de 2000 a 2006 y Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, fue declarado culpable de todos los cargos por los que fue juzgado en el Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York, en Estados Unidos, luego de su detención en 2019. ¿Qué implica esto para México?

Es una llamada de atención para reflexionar e incluso reformular las políticas de seguridad en nuestro país, nos dice el Mtro. Erubiel Tirado, Coordinador del Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de nuestra IBERO. “Habría que revisar los otros ámbitos o factores que están interviniendo en materia de seguridad en nuestro país”.

No solamente se juzgó a García Luna, explica el experto, “lo que se deja al descubierto es un conjunto de fallas de carácter estructural, no solamente de ‘manzanas podridas’, que es una expresión simplificadora, porque no nos permite ver que hay algo mucho más allá”.

No se trata solamente de una cuestión de personas, sino sistémica, es decir, instituciones, diseños legales, políticas públicas de seguridad y esquemas de cooperación internacional, dada la naturaleza trasnacional de los problemas de crimen organizado y narcotráfico. “Si suponemos que todo lo que se dijo en el juicio es verdad, estamos hablando de un comportamiento grave”.

Según la trama que se fue tejiendo, en cuanto a los testimonios que dieron pauta a este veredicto de culpabilidad, tiene una temporalidad que comprende más allá de los tiempos de la responsabilidad de García Luna como interlocutor en materia de seguridad en nuestro país con respecto de Estados Unidos, destaca el investigador.

Recomponer el esquema de confiabilidad con EU

En su momento, tanto Genaro García Luna, e incluso el Presidente Felipe Calderón (2006-2012), fueron elogiados por su desempeño en materia de seguridad y por el grado de cooperación con Estados Unidos, recordó el Mtro. Tirado. Luego de que el jurado declarara culpable al ex Secretario esta semana, se impone, al menos desde la perspectiva del país vecino, que se tenga que recomponer un esquema de confiabilidad institucional entre los dos Estados.

No obstante, dice, hay que matizar, pues si bien García Luna fue uno de los más importantes interlocutores con EU, no fue el único, pues se contaba con la Sedena, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación. Además, “fueron también los años de una cooperación singular en materia de seguridad, con la Iniciativa Mérida, y ahí estamos hablando de factores tanto civiles como militares, en términos de interlocución”.

Posible cooperación con la Justicia estadounidense

Luego del veredicto, García Luna aún debe esperar su sentencia, prevista para el 27 de junio, y habrá que ver las acciones que tome su defensa legal. En el mediano plazo, vaticina Erubiel, el ex Secretario podría participar en un esquema de colaboración con la Justicia de Estados Unidos, que fue el mismo que permitió que varios personajes que también estaban siendo procesadas o juzgadas rindieron su testimonio durante el juicio, que duró cuatro semanas.

“Al incorporarse a este esquema, podría tirar de hilos que pongan al descubierto otros aspectos de esta trama de gobernabilidad criminal que México padece”, advierte el experto.

Estos son los cinco cargos por los que fue declarado culpable: participar en una empresa criminal continua, conspiración de distribución internacional de cocaína, conspiración de distribuir la misma droga, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas a las autoridades.