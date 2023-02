La BUAP no es mercado ni centro comercial

DEBATE

Injustas, fuera de lugar, desproporcionadas y hasta estúpidas las críticas y cuestionamientos que algunos medios –y personajes –lanzaron la semana pasada contra la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, por el solo hecho de haber impedido que supuestos estudiantes de la institución la usaran como mercado y/o centro comercial.

Aunque sea una perogrullada, hay que repetirla, porque algunas personas no lo entienden: La BUAP es una universidad, de las mejores instituciones de educación superior del país en México y Latinoamérica. Por lo tanto, cumple una trascendente función no solamente académica, sino social, ya que el conocimiento es una herramienta esencial para el crecimiento personal y generacional: Entrega Rectora Lilia Cedillo nuevo equipo de tomografía al HUP

Al impedir que algunos supuestos alumnos usaran la universidad para vender, la institución solamente defendió el origen, el deber ser de la BUAP, que necesita seguir enfocada en su tarea esencial de generar e impartir conocimientos de calidad, actualidad y pertinencia en beneficio de su comunidad, Puebla y México: Supervisa Rectora Lilia Cedillo obras de remodelación en la Facultad de Medicina

Criticar a Lilia Cedillo por defender a la BUAP, impedir el ambulantismo en ella y exigir a los estudiantes enfocarse – cuando estén dentro de la universidad – en sus tareas académicas, fue un absoluto despropósito, principalmente porque la actual administración central es la PRIMERA que pone en marcha un programa social tan importante, como el de garantizar un alimento diario a su población vulnerable: Rectora Lilia Cedillo pone en marcha el Programa de Becas Alimentarias de la BUAP

EN MEMORIA DEL PROFESOR JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MEIJUEIRO

Experto en temas de sexualidad, religión y con la grandeza que solamente dan el conocimiento y la sencillez en las pocas ocasiones en que coinciden, el profesor Juan Carlos Hernández Meijueiro falleció de manera dolorosa y repentina el sábado pasado, lo que deja un hueco enorme en el rubro de la academia especializada y, al mismo tiempo, desprovista de prejuicios.

A lo largo de mis más de 28 años de periodista, Hernández Meijueiro fue –sin duda- uno de los 3 personajes que mayor gusto me dio entrevistar, no solamente por sus conocimientos, sino también la amenidad y franqueza con que siempre habló de temas controversiales y polarizantes, como la iglesia católica, el sexo, política, etc: Jerarquía católica se quedó inmóvil, pasmada ante el Covid: Juan Carlos Hernández Meijueiro

Nadie como él para desmitificar rubros tan arraigados como la navidad, semana santa o el festejo de los reyes magos. Tampoco para explicar de manera detallada, fundada y divertida los orígenes –QUE EL CATOLICISMO NUNCA HA ACLARADO – de fiestas comerciales como “San Valentín”: El 14 de febrero también tiene su historia: Juan Carlos Hernández Meijueiro

Aunque no tuve la oportunidad de entrevistarle más ocasiones, ni siquiera de conocerle en persona, soy un convencido de que la academia y el mundo son mucho mejores con personas como Juan Carlos Hernández Meijueiro. Que en paz descanse: “REYES MAGOS”, LO QUE EN REALIDAD DICE LA BIBLIA DE ELLOS: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MEIJUEIRO “Reyes Magos”, lo que en realidad dice la Biblia de ellos: Juan Carlos Hernández Meijueiro