Impunidad desde el gobierno federal, principal aliciente para atacar periodistas: Analletzin Díaz Alcalá

Aunque los asesinatos y ataques contra periodistas no comenzaron con el actual gobierno federal, lo cierto es que la impunidad es el principal aliciente de ese fenómeno, señaló Analletzin Díaz Alcalá, directora de la Escuela Carlos Septién García, pionera en México en la enseñanza del periodismo.

Entrevistada, Díaz Alcalá abundó que se deben visibilizar los ataques hacia comunicadores, no como una forma de cuestionar o criticar al actual gobierno federal, sino para enfatizar las carencias del estado mexicano en los rubros de seguridad y combate a los ataques hacia quienes ejercen el periodismo: Fotonota: Ciro Gómez Leyva denuncia intento de homicidio en su contra

El estado es el encargado de salvaguardar la integridad de los periodistas, entonces, cuando se denuncia este tipo de agresiones el objetivo es señalar que desde las esferas oficiales se carece de los elementos para garantizar la seguridad de los comunicadores y detener a quienes vulneran el ejercicio periodístico, aseveró la académica.

La permanente impunidad con que se ataca a los profesionales de los espacios informativos contribuye de manera decidida a este fenómeno, porque se piensa que, como casi nunca se castiga a nadie que agreda o mate a periodistas, pareciera que existe manga ancha para hacerlo nuevamente.

SE ATACA A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN

Otro aspecto delicado que desde el estado no se toma en cuenta es la gravedad de las agresiones contra la información, la libertad de expresión, “cuando se ataca un periodista se ataca el derecho de los ciudadanos a estar informados”, ya que cada atentado agravia a todo el gremio, aseveró la directora de una de las más prestigiadas escuelas de periodismo en el país, la Carlos Septién García: Periodistas cazados; nada detiene la ola de asesinatos contra informadores

Además, desde las diferentes instituciones existe la práctica y, quizás, la instrucción de minimizar los homicidios contra los profesionales de los medios de comunicación, ya que se manejan cifras menores a la realidad o se dice que el periodista no fue asesinado por ejercer su profesión, sino por otros motivos: Por cuarto año consecutivo, México es el país más peligroso en el mundo para los periodistas

Frente al entorno de violencia a su profesión y a la impunidad que el estado otorga a los agresores, los responsables de los espacios informativos han optado por agruparse, unirse, sin importar las empresas particulares, ya que los ataques al periodismo vulneran al derecho de la sociedad a estar informada, reiteró la directora de la Carlos Septién García.

Entre 2000 y 2022 algunas cifras registran 157 homicidios contra periodistas en el país, aunque se trata de números imprecisos, debido a que existen casos no registrados o que las propias autoridades atribuyen a hechos pasionales o dicen que la víctimas se dedicaban a otras profesiones: Día Internacional para Poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas: declaración conjunta del alto representante Josep Borrell y la vicepresidenta Věra Jourová

EL ABARATAMIENTO DEL PERIODISMO

Es cierto que los ataques, homicidios y demás contra el sector de la información no iniciaron en el actual gobierno federal, pero tampoco se puede omitir el hecho de que desde la presidencia de la república se minimiza, se denuesta esta profesión, insistió Díaz Alcalá: Van 15 periodistas asesinados este año en México

Sin embargo, otro fenómeno que el periodismo y los espacios informativos no deben soslayar es la necesidad de profesionalizarse, mantener una ética muy fuerte y cumplir los compromisos con los lectores, porque también es cierto que, en ocasiones y como todos los seres humanos, los periodistas fallan, se desvían de su objetivo de ser veraces y objetivos: El Estado y su incapacidad de proteger a periodistas y defensoras/es de DDHH

En este sentido, la tecnología al alcance de todos ha hecho que seguidores de redes sociales, you tubers y demás se autodefinan como “periodistas” sin serlo, pese a no contar con la preparación académica obligatoria para ejercer la profesión y a no tener la experiencia, formación y demás requisitos inherentes a la labor informativa, subrayó la directora de la Escuela Carlos Septién García.

Pese a las agresiones, al boom de las redes sociales, la tecnología y al brote de you tubers y demás que se autoasignan el calificativo de supuestos “periodistas”, esta profesión no desaparecerá; al contrario, el difícil contexto representa una oportunidad para trabajar de manera más profesional, mantener la credibilidad y fortalecer la práctica periodística, con el aprovechamiento de los avances electrónicos enfocados en una labor informativa objetiva y profesional, concluyó Díaz Alcalá.