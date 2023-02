AAM Aumenta estructura; Nacho irritado con Creel

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

SIN ENEMIGO AL FRENTE, ni dentro de “su partido” y no se diga de la oposición, hasta hoy, el senador Alejandro Armenta Mier, continúa su carrera rumbo a la candidatura, por Morena y sus aliados, y posteriormente ocupar la principal silla de “Casa Aguayo” sede de la gubernatura poblana. La trillada frase de las encuestas “sí hoy fueran las elecciones, ganaría…”, en estos momentos queda bien aplicada al presidente de la Mesa Directiva del Senado, que la semana pasada dio velocidad a su periplo, no hay campaña ni precampaña, solo son reuniones, con estudiantes. Ex presidentes municipales, ganaderos, médicos, mujeres…y más, mucho más poblanos, para invitarlos a participar en los programas sociales que el legislador lleva a cabo y donde, además, da a conocer su trabajo legislativo…

A TRAVÉS DE LOS más diversos medios de comunicación, diariamente, aprovechando el receso legislativo, Armenta Mier acudió a invitaciones de diferentes organismos… estuvo en el Primer Encuentro Juvenil por Puebla 2023…el legislador poblano ante cientos de asistentes, aseguró que los jóvenes son fuerza y sentimiento, que están convencidos de que la educación es la herramienta para salir adelante y perseguir sus sueños. Sin alusión alguna, pero llevaba “jiribilla” hacia uno de sus rivales en la lucha interna, creo que es Nacho Mier, apunto que los jóvenes tienen la conciencia para prepararse y desarrollarse en el ámbito profesional “convencidos de que hacer una carrera y titularse son metas en la vida para abrirse camino, quien diga lo contrario está atajando sus sueños”…el público se enardece…

LA OPOSICIÓN SE QUEDA…callada. Otra invitación que no desperdició, fue de la Red Estatal de Expresidentes Municipales, la mayoría priístas o ex tricolores (acuso recibo para…) donde recibió total apoyo a su labor actual y cuando estuvo en diferentes dependencias y organismos en los tres órdenes de gobiernos priístas…En su mensaje comentó que desde la Cámara Alta se respeta la autonomía y se impulsa el papel de los alcaldes; que la construcción de la democracia es sin distingos partidistas pues se da en el diálogo plural y abierto… Y qué decir del senador poblano que en reunión con médicos, anunció una cruzada para contrarrestar la diabetes mellitus y la obesidad, ante la posición que ocupa nuestro país a nivel mundial, situándose en primer lugar en esas problemáticas que aquejan principalmente a niñas, niños y personas de la tercera edad; un grupo de galenos de la ciudad y, de los municipios de Guadalupe Victoria, Esperanza e Izúcar de Matamoros, se sumaron a la campaña de concientización en todo el estado para difundir el libro “La Pandemia de los Edulcorantes en México”. En Venustiano Carranza, a invitación de habitantes de ese municipio, e integrantes de la Asociación Ganadera, planteo que la salud es responsabilidad de todos y por ello, se debe hacer conciencia sobre una alimentación adecuada para nuestras familias, nuestras mujeres y nuestra niñez. En la reunión, Armenta, simbólicamente, tomó protesta a mujeres y hombres como “guardianes de la salud”…

EN CUANTO A NACHO MIER, el otro pretendiente a gobernador por Morena, está más enfocado en promover la unidad de sus huestes en San Lázaro, desde donde llamó a las tribus morenistas para continuar la transformación, (sin titularse y sin tener aspiraciones para salir de la pobreza…bueno eso quieren pero el pueblo también lo querrá…) solo es pregunta…Y la oposición…Bien gracias, esperando los tiempos, propios de sus respectivos partidos y los que se marquen en las alianzas, si logran concretarse…

DE TODO UN POCO…Y en la CdMx se vinieron encima las sesiones plenarias de los partidos políticos, en las que se vio esto: Morena, como siempre, anuló reglas para convertir sus sesiones en pasarela de sus “corcholatas”; Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández, el “perdonado” a medias que no es corcholata, Ricardo Monreal Ávila y como “reserva”, Gerardo Fernández Noroña. En el PRI, afloraron las diferencias entre el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong y el líder nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. Cómo estarán las cosas que suspendieron la sesión. En el PAN, Marko Cortés y sus huestes esperando los momentos propicios para el 24 y Jesús Zambrano Grijalva en busca de algo para los perredistas…Y se inició el segundo periodo de sesiones del segundo año. Y el Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda Luego de la declaratoria, solicitó a las y los coordinadores parlamentarios, así como a los integrantes de las Mesas Directivas de ambas Cámaras a rendir honores a la Bandera en el vestíbulo del recinto legislativo de San Lázaro con la presencia de la Banda de Guerra del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos… aclaró el legislador, que fue debido a que, como presidente del Congreso General, no podía permitir la entrada de personal armado al Salón de Sesiones, pues la ley lo prohíbe. Al respecto el Coordinador de Morena en San Lázaro y Presidente, de Junta de Coordinación Política –Jucopo- Ignacio Mier Velazco informó que este órgano acordó enviar un comunicado al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda –PAN-, entre hoy y mañana, relativo a su desempeño para conducir la sesión de Congreso General y a su actuación respecto a la presencia de elementos armados del Ejército en el recinto legislativo…se excitan los morenistas…Pepe Cárdenas, en radio Fórmula, entrevista a Ricardo Monreal, en algún momento, cuestiona sobre la relación con Claudia Sheinbaum. –no tiene más que decir que son de lasa mejores o no?-, pero no le levantaste el brazo le pregunta el periodista y el Presidente de la Jucopo en el Senado responde, no se la levante a nadie, quien sí lo hizo fue Alejandro Armenta. Pero a ti no, otra pregunta del comunicador…el legislador responde pronto será…en medio de risas, concluye la plática…tache…Y apenas es la primera semana de actividades políticas rumbo al 2024…como dijera alguien ¡qué horror!…y eso que en todos los partidos hablan de unidad…Ricardo Monreal pide haya 5 encuestas, dos de ellas espejo, siempre y cuando sean realizadas por empresas externas a Morena, en caso contrario Afirma que no participará, entonces que busca, sustituir a…

El Instituto Nacional Electoral –INE- presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022. Dicho recurso se interpuso, debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto publicado crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda. En su recurso, la autoridad electoral considera que el citado Decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.

EL DECRETO QUE PROHÍBE la importación de maíz amarillo transgénico y el uso del glifosato, publicado el 31 de diciembre del 2020 y que da como plazo el 31 de enero del 2024 para que dichas prohibiciones entren en vigor, causará un aumento en el precio de los alimentos, coincidieron los presidentes de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, AOASS, Álvaro Bours Cabrera, de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, CAADES, Marte Vega Román y de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UMFFAAC… los directivos de las organizaciones citadas, coincidieron en que el medio más eficaz para controlar la inflación del precio de los alimentos y la economía de los más de 5 millones de pequeños y medianos productores agrícolas es con una política integral que fomente la modernización del campo mexicano, basada en decisiones y estudios científicos…Disfrute el puente…cuídese de la gripe y cuide su bolsillo…Hasta la próxima…D.M.