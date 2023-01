“Encuesta de Morena podría ser cuchareada”: Armenta Mier

Jorge Barrientos

El senador de la República por Morena Alejandro Armenta Mier dijo que la encuesta que definirá al candidato a la gubernatura de Puebla por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podría ser “cuchareada” para favorecer a quien se está desplomando en las preferencias electorales.

Sin mencionar nombres, el senador dijo estar enterado de las intenciones que tienen otros actores políticos de su partido para imponerse como candidatos, en presunta alusión a su primo y presidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

Ante el supuesto riesgo de que se alteren las encuestas para beneficiar a dicho personaje en el proceso electoral de 2024, sentenció que no permitirá que se impongan aspirantes “por dedazo” que no cuentan con el aval de la ciudadanía.

“Sabemos que van a querer cucharear las encuestas y que las van a querer dirigir, no hay inocencia de nosotros, pero no van a poder, no van a poder cucharear las encuestas (…) estamos atentos, sabemos quiénes quieren cucharear y sabemos cómo van a operar, entonces, que no le busquen por allá porque van a perder y que mejor se pongan a caminar”.

Armenta Mier sentenció que estarán muy pendiente que durante la aplicación de la encuesta sea dentro de la legalidad y apegada a los lineamientos que marca Morena, para que se respete la voluntad de los ciudadanos y el candidato sea real y no una imposición.