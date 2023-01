Se manifiestan afuera del Congreso local contra la verificación vehicular

Jorge Barrientos

Un reducido grupo de ciudadanos se manifestó afuera del Congreso local, con el fin de pronunciarse contra la verificación vehicular, los quejosos aseguraron que únicamente es una medida recaudatoria. Los quejosos usaban pancartas, bocinas, gritaron consignas contra de la verificación obligatoria en Puebla, pidieron se realice una vez al año y de manera gratuita. En este sentido, pidieron la suspensión del programa de Verificación Vehicular por no contar con capacidad para verificar el total del parque vehicular de Puebla, que es de aproximadamente un millón trescientos mil vehículos.

Indicaron que no se oponen a que los autos estén afinados y en buenas condiciones, sino que están en contra de los verificentros como un negocio particular y que ha generado una infinidad de problemas a los automovilistas y no se ve una reducción importante en los niveles de contaminación, dado que es una medida recaudatoria.