Ningún pleito o distanciamiento con Ricardo Monreal: Alejandro Armenta, 2da parte

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate.blogspot.com/

https://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/desdepueblalomejor

https://twitter.com/robertodesachy

https://twitter.com/DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Un tema obligado en la entrevista con el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, es su relación actual con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ya que –en un principio – se les veía unidos, en el mismo grupo, sin embargo; como presidente de la Cámara Alta Alejandro Armenta Mier ha hecho aprobar propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador que el ex gobernador de Zacatecas votó en contra.

Incluso, el mismo AMLO ha exhibido una y otra vez que ya no confía en Monreal Ávila y que no lo considera entre sus “corcholatas” para sustituirlo en las elecciones del 2024. Al respecto, Armenta Mier negó ruptura, distanciamiento o confrontación con el coordinador de los senadores morenistas, aunque reiteró que su carrera política y la del propio Monreal son diferentes, separadas.

-¿Te peleaste con Ricardo Monreal, ya te separaste de él?-, se le preguntó

-¿Cómo vas a separar algo que no nace junto, no somos mellizos?, contestó. “Yo tengo mi historia, lo mismo dicen de Mario Marín, Manuel Bartlett, Melquiades Morales, cada quien tiene su historia, yo no nací pegado a Mario Marín ni a nadie, respondió.

-Has hecho que el Senado de México apruebe cosas que el presidente propuso, pero que en su momento rechazó Ricardo Monreal, ¿eso no te ha valido reclamos?-

-No. Hemos hablado con el coordinador, le invité a aprobar la reforma electoral, le dije que representa a los senadores de Morena y que se iba a aprobar, él contestó que se reservaría como académico y maestro de la UNAM.

MONREAL ES MI AMIGO; SHEINBAUM, EBRARD Y ADÁN AUGUSTO, INVITADOS A LA PLENARIA DEL SENADO

Incluso, Armenta Mier insistió en que Monreal Ávila no tenía motivo de queja o reproche contra él. Abundó que quienes le invitaron a incorporarse a la 4T fueron César Yáñez y Yeidckol Polevnsky, cuando López Obrador era el dirigente nacional del partido y aseguró que, en el 2024, él apoyará al candidato presidencial morenista.

Insistió en que el coordinador de los senadores morenistas es su amigo y un profesional de la política. Aseguró que mantiene contacto con todos los precandidatos presidenciales de su partido e informó que él y Monreal invitaron a la plenaria del Senado a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández.

Cuestionado sobre su relación con AMLO, respondió que “los que se sienten “dueños de la patente presidencial” usan la narrativa de que, supuestamente, son los consentidos para convertirse en candidatos en el 2024; no obstante, siempre me ha tratado con atención, afabilidad, respeto”.

-¿Le has dicho al presidente que eres de su grupo?-, se le preguntó

-Claro, yo soy del presidente, ¿quién cree que no?, insisto: Quienes no tienen el respaldo popular buscan las narrativas del privilegio, de las cúpulas, yo nunca he tenido la bendición de las cúpulas, finalizó Armenta Mier.

ALCALDES DE LA SIERRA NORORIENTAL LE HACEN LA CHAMBA A CARRETERAS DE CUOTAS PUEBLA

Con el ex director de Carreteras Cuotas Puebla (CCP), Rodolfo Chávez Carretero, en la cárcel, acusado de corrupción por una cantidad millonaria de dinero, su sucesor, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, debería traer las pilas bien puestas y cumplir con su trabajo, pero, al menos en la sierra Nororiental, no lo hace: Confirman captura de Rodolfo Chávez, ex director de Carreteras Cuotas Puebla

El 16 de enero, encabezados por Carlos Peredo Grau, presidentes municipales de la zona de Teziutlán denunciaron el abandono del concesionario hacia la autopista que abarca esta región del estado, donde son comunes los accidentes, asaltos y demás, sin que la empresa que EXPLOTA, la vía, Pinfra, se haga responsable de la seguridad y salud de los usuarios: Alcaldes de la región nororiental denuncian abandono en la autopista a Puebla por parte de concesionario

Incluso, en días pasados, el propio Peredo Grau organizó una reunión con los concesionarios y representantes del propio CCP para pedirles que se hagan responsables de la seguridad y salud de quienes PAGAN por circular en esa carretera Puebla –Teziutlán. En dicho encuentro, por fin, la empresa aceptó pagar por las ambulancias requeridas y que se coloque un módulo de vigilancia, para que policías estatales puedan acudir en apoyo de quienes sufran algún ataque delictivo.

Desde hace años, Pinfra usufructúa esta vía, cara y peligrosa, pero adoptó una actitud comodina de no invertir y, con el pretexto de que la seguridad de los usuarios no es su responsabilidad, permitir que sigan los ataques y asalto, pese a las quejas y denuncias permanentes de ciudadanos y alcaldes: Alcaldes exigen a concesionaria de carretera de cuota Puebla Teziutlán acciones inmediatas

Parece que en la pasada reunión de Peredo Grau con representantes de Pinfra y CCP hubo algunos avances, como el mismo edil teziuteco lo dijo en entrevista con medios regionales. El problema es que tendría que ser Carreteras de Cuotas Puebla el órgano que encabece esta lucha y que OBLIGUE a la concesionaria a invertir en salud y seguridad de sus clientes, los usuarios de la carretera.