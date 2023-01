El ataque ranchero contra Adán Augusto López 

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Un verdadero ataque ranchero sufrió el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, el fin de semana pasado, cuando un grupo de futbolistas le externó su apoyo para las elecciones presidenciales del 2024 e, inmediatamente, voces al interior y exterior de Morena se lanzaron contra Braulio Luna, Giovanni Dos Santos y Miguel Layún.

Más allá del evidente inconveniente de que los ex futbolistas y ex seleccionados nacionales hayan ido jugadores del detestado equipo América, lo cierto es que tenían –y tienen – todo el derecho de respaldar al encargado de la política interior del país, como el mismo Adán Augusto López lo externó: Adán Augusto López agradece las muestras de apoyo, pero reitera que no son tiempos electorales.

Lo que llama la atención es que algunas voces morenistas se hayan lanzado al piso ante el apoyo obtenido por López Hernández, cuando la burocracia del partido, incluyendo gobernadores, se ha lanzado a la cargada plena, sin rubor alguno, con Claudia Sheinbaum, como hizo Lorena Cuéllar, de Tlaxcala: Video desde Puebla: Claudia Sheinbaum, entre 20 mil en Chiautempan… hoy tiene covid.

Origen es destino y Lorena Cuéllar fue o es priísta y, por lo mismo, al viejo estilo del ex partidazo, no ha disimulado que su bufalada va con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero no es la única, porque varias gestiones estatales de Morena hacen lo mismo e, incluso, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber puesto a la mera Guardia Nacional al servicio de Sheinbaum: Guardia Nacional en el Metro: ¿Qué pasó con el plan de Sheinbaum de 2019 para reforzar la seguridad?.

LA ASEPSIA DE LÓPEZ HERNÁNDEZ

A diferencia de Claudia Sheinbaum, que cada semana deja de lado lo que deberán ser sus actividades como jefa de gobierno de la capital del país, para dedicarse a hacer campaña en todo el país, Adán Augusto López demostró asepsia política al agradecer el apoyo, pero pedirles esperar a los tiempos electorales LEGALMENTE ESTABLECIDOS.

Además de actuar con limpieza y respeto a su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario federal de Gobernación lo hizo con inteligencia, debido a que –como lo decía la hoy diputada federal y ex dirigente estatal del PAN, Ana Teresa Aranda Orozco- en política “quien se destapa paga descorche” y los que se promueven como aspirantes de manera adelantada pueden ser acusados ante el INE por campaña anticipada, como ya le pasó a la misma Claudia Sheinbaum: Claudia Sheinbaum cumple con las medidas cautelares del INE;.apelará resolución de este Instituto.

Incluso, el hecho de que el respaldo de sus seguidores haya levantado ámpula al interior y exterior de Morena es una estupenda noticia para López Hernández, debido a que confirmó que está de lleno en la contienda interna por la candidatura presidencial y a que algunos –morenistas o no – ya lo ven como una opción real de contender por la 4T: Video desde Puebla: AMLO avala a Adán Augusto López como precandidato al 2024.

Lo cierto es que la contienda por la candidatura morenista del año entrante es cruenta, a fondo, descarnada, ya que el partido tiene TODO para retener la presidencia de México, puesto que la coalición PRI-PAN-PRD ni siquiera tiene aspirantes y sus posibilidades parecen reducidas a ganar, quizás, algunos estados, como Coahuila, Puebla, Yucatán, Jalisco, etc.

CADA VEZ CON MAYOR PRESENCIA EN TODO EL PAÍS

En este contexto, Adán Augusto López deberá acostumbrarse a los ataques internos y externos, no solamente debido a que –a diferencia del florerito, Olga Sánchez Cordero- él sí se ha asumido como un verdadero secretario de Gobernación y, además, han venido al alza sus aspiraciones de ser el candidato presidencial en el 2024: Adán Augusto ya es segundo lugar de preferencia electoral al interior y exterior de Morena: México Elige

Inclusive, las acciones de Adán Augusto lo posicionan como una de las “corcholatas” más cercanas al presidente, con una visión parecida en cuanto a las políticas públicas y la forma de gobernar. Recientemente inauguró la estación Chontalpa-Las Choapas-Ocozocoautla, un proyecto que vio la luz hasta la llegada del gobierno de la 4T, donde destacó la necesidad de llevar la justicia social al pueblo y al sureste mexicano.

Además, estuvo en Sinaloa por la entrega de Tarjetas del Bienestar para personas con discapacidad, asegurando que debe continuar “el ejemplo de la 4T”. El secretario continuará recorriendo la república para llevar a cabo los Diálogos Ciudadanos que comenzaron en Veracruz, informar acerca de la Reforma Electoral y los temas que más le preocupan a AMLO, quien le muestra en cada oportunidad su confianza para administrar la política interna del país: Video desde Puebla: AMLO avala a Adán Augusto López como precandidato al 2024.

En este contexto, mientras sus posibilidades y posicionamiento crecen, el titular de Gobernación deberá asumir que –en esa misma proporción- lo harán los ataques de sus adversarios internos y externos.