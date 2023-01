Detenido por robar negocio en Momoxpan

_• Fidel intentó robar una computadora de un cibercafé; fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades._

RDS/STAFF

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) aseguraron a Fidel “N”, de 38 años, por el presunto delito de robo a un comercio en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan.

Los hechos ocurrieron en un cibercafé, ubicado en la calle Emiliano Zapata, donde de acuerdo a la víctima, un hombre intentó sustraer una computadora tipo All In One, cuando fue sorprendido por el encargado, quien solicitó la intervención de la policía municipal.

En respuesta al llamado de emergencia, los elementos aseguraron Fidel “N”, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades.

Cabe destacar que, como parte de las estrategias para disminuir el robo a negocios, se han reforzado los patrullajes de vigilancia, además de fortalecer la integración de más personas al programa de “Comercio Seguro” impulsado por la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, mediante el cual se atiende a más de 45 comités.