APPS buscará acercamiento con el gobernador

Jorge Barrientos

La presidenta de la Asociación de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS), María José Flores Serrano “Majo”, aseguró que se encuentran valorando un acercamiento con el gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para plantearle problemas de salud de la comunidad transgénero, así como de seguridad en diversos municipios donde su organización tiene representatividad.

En entrevista la activista señaló que se necesita sensibilización en todos los municipios, donde se estaría trabajando de la mano con la autoridad estatal.

“Yo siempre he pedido que no relajen el tema de los talleres y la formación de las personas que pertenecen a las instituciones donde uno es indiscriminado con este tipo de discursos de odio, que no pueden ser tolerados pero sí castigados”.

Reiteró el llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno que no se relaje la capacitación a los servidores públicos, porque es donde más se sufre discriminación y de discursos de odio y, en caso de que alguna persona sea discriminada, pidió castigos ejemplares a quien vulnere los derechos de la comunidad.