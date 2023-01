El deporte y la actividad física este año sí marcarán tendencia en los mexicanos

Staff/RG

Decathlon se reinventa e invita a cumplir sus propósitos y promueve su campaña “Este año sí”, para motivar a quienes este año sí comenzarán a hacer deporte y lo mantendrán como un pilar de bienestar en su vida.

● La marca francesa líder en el retail de artículos deportivos, renueva su misión y busca “Move People Through the Wonders of Sport”.

Comienza el año y la lista de metas a realizar está más presente que nunca en los hogares mexicanos, y es que es hasta que termina la celebración del Día de Reyes, que la preocupación por cumplir uno de los propósitos más comunes: el de hacer ejercicio, se pone en marcha.

Como cada que inicia un nuevo ciclo, el deseo por perder peso de más que se ganó durante las fiestas decembrinas, así como mejorar la salud y mantener hábitos saludables, es el motor principal de todos lo que en enero deciden cambiar su estilo de vida y agregarle un programa de actividad física a su rutina diaria. Sin embargo, este significativo deseo para muchos, dura poco tiempo.

En palabras de Clémence Grillet, Líder de Comunicación de Decathlon en México, la motivación de quien comienza a realizar deporte por primera vez suele disminuir si no conoce las enormes ventajas que la actividad física brinda para el bienestar de una persona, por lo que muchas veces el cansancio y la misma rutina pueden mermar en la continuidad de la práctica deportiva.

“Este 2023 en Decathlon renovamos nuestra misión: “Move People Through the Wonders of Sport” para continuar el legado sobre el amor y la accesibilidad que queremos compartir con todos, pero ahora haciendo del deporte la pieza fundamental que brinda alegría y actividad al estilo de vida de cada persona, llevando a cabo conexiones que promuevan una mejor calidad de vida”, destacó.

En este sentido, la directiva explicó para comenzar a hacer deporte o aprender una disciplina nueva se debe conocer más sobre éste, encontrar el estímulo en su historia y, sobre todo, entender la enorme cantidad de beneficios que se pueden obtener al realizarlo, no sólo físicos, también mentales, ya que el deporte es el pilar fundamental para mantener en óptimo estado la salud física y mental y es la herramienta más efectiva para lograr una armonía general.

De acuerdo con estadísticas del INEGI, en México hasta hace apenas un año sólo un 39.6% de la población realizaba ejercicio y, de este total, más del 70% lo hacen por salud y dividen su rutina en tan sólo 5 horas a la semana1, lo que demuestra que la actividad física aún es una meta importante por alcanzar.

Al respecto, Clémence Grillet afirmó que “Aunque al principio es probable que requiera de un esfuerzo importante, una vez practicando la disciplina que más se adapte a los gustos y necesidades de la gente, en poco tiempo podrán comprobar las enormes ventajas que éste traerá a su vida y lo convertirán en un hábito diario”.

La directiva explicó que la nueva campaña “Este año sí” de Decathlon, marca de origen francés líder en el retail de artículos deportivos, busca promover en los mexicanos el deseo para cumplir y mantener los propósitos de muchos que han decidido: “Este año sí aprender a andar en bicicleta”, “Este año sí comenzar a practicar yoga”, “Este año sí correr más de 2 km”, entre muchas otras metas que se han propuesto y, hacer de los productos que ofrecen, el mejor aliado para lograrlo.

Este año sí marca el inicio de los esfuerzos que la compañía realiza diariamente por compartir el amor y la pasión que sienten por el deporte, haciendo éste accesible para la mayor cantidad de personas, destacando que practicarlo trae múltiples beneficios para llevar una vida saludable.

En la lupa:

¿Sabes cómo puede impactar en tu vida la práctica deportiva?

Salud física:

● Quema calórica y disminución de peso.- Realizar algún deporte y efectuar actividad física promueve la quema de calorías provenientes, principalmente, del exceso de alimentos saturados en grasas y carbohidratos, lo que ayuda a reducir el tejido adiposo disminuyendo el peso corporal.

● Mejora la condición física.- La práctica deportiva, sobre todo, desde la niñez, ayuda al mejor desarrollo del cuerpo, al crecimiento de los huesos y al aumento de la masa muscular. Además, mejora la fuerza, resistencia y velocidad.

● Evita enfermedades.- Mantener una rutina diaria de ejercicio de por lo menos 30 minutos al día con actividades cardiovasculares y aeróbicas, ayuda a la buena circulación y oxigenación de la sangre, previniendo enfermedades cardiovasculares como la hipertensión. Además, mantener en óptimo estado el peso corporal disminuye el riesgo de desarrollar obesidad y sus comorbilidades como la diabetes e, incluso, algunos tipos de cáncer.

Salud Mental:

● Incrementa las endorfinas.- Practicar deporte y mantener una rutina de actividad física ayuda a aumentar la generación de neurotransmisores que benefician el estado anímico como las endorfinas, haciéndonos sentir bien.

● Disminuye el estrés.- El ejercicio promueve la relajación, haciendo que los efectos que provoca el estrés como la reacción de alarma o el grupo de cambios que ocurren en el cuerpo para ayudarnos a luchar o huir de situaciones de estrés o peligrosas, pueda ser más llevadera.

● Mejora el estado de ánimo.- Cuidar el cuerpo y la mente a través de la actividad física incrementa el autoestima y la confianza en uno mismo, disminuyendo los síntomas de la depresión y la ansiedad.