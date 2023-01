PT respalda a Sergio Salomón Céspedes Peregrina como Gobernador de Puebla

Staff / IMR

Durante una reunión con la dirección estatal, legisladores federales y locales, así como autoridades municipales del Partido del Trabajo (PT), este instituto político respaldó el trabajo de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como Gobernador de Puebla.

La encargada de dar la bienvenida al primer mandatario fue la Comisionada Política Nacional del PT, Liz Sánchez García: “Gobernador, están aquí presentes los guerreros petistas que han luchado varias batallas y han dado excelentes resultados, son leales y comprometidos con la Cuarta Transformación”.

En su intervención, Ernesto Villarreal Cantú, Comisionado Político Nacional de Asuntos Electorales, resaltó que el Gobernador, es un hombre honorable, de valores y de palabra. Hoy el PT está más fuerte que nunca, con presencia en toda la entidad. Siempre hemos estado del lado correcto de la historia y Puebla es un gran ejemplo de ello. Recalcó que el Partido del Trabajo ha estado firme en su respaldo a Sergio Salomón Céspedes Peregrina, porque es un gran aliado de nuestro Instituto Político desde hace mucho tiempo.”, acotó.

El mandatario, quien estuvo acompañado de Julio Huerta Gómez, Secretario de Gobernación y Javier Aquino, Jefe de Oficina del Gobernador, agradeció que el Partido del Trabajo le haya abierto las puertas. Asimismo, aseguró a las y los legisladores federales y locales, así como a las autoridades municipales petistas, que el trabajo conjunto continuará para garantizar la igualdad de las y los poblanos.

“Yo quiero empezar reiterando mi compromiso, mi lealtad, a un hombre que me enseñó, un hombre que sembró las bases del futuro de Puebla … me refiero a mi querido amigo Miguel Barbosa Huerta, y me refiero a siempre honrar su palabra y su compromiso”, señaló Céspedes Peregrina

Finalmente señaló: “Reiterar el respeto absoluto al Partido del Trabajo, a la independencia y a la toma de sus decisiones, en donde mi presencia aquí obedece a que podamos reiterar ese compromiso de alianza para poder seguir caminando juntos”.

En este primer encuentro estatal del año estuvieron presentes las diputadas federales: Esther Martínez y Araceli Celestino; el Grupo Parlamentario del PT en el Congreso Local: Nora Escamilla, Mónica Silva, Mariano Hernández, Antonio López y Miguel Huerta; las y los presidentes municipales: Pedro Tepole de Tehuacán, Ariadna Ayala de Atlixco, Angélica Alvarado de Huejotzingo, Horacio Castillo de Rafael Lara Grajales, César Ramírez de Ahuazotepec, Gregorio Ojeda de San Salvador El Verde, Reynaldo García de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Rodolfo García de Coyomepan, Mario Castro de Teteles de Ávila Castillo, Reyes Miranda de Chiautla, Alfredo Rosas de Tehuitzingo, Olga Rosas de Jolalpan, Celso Herreros de Chila de la Sal, Pedro Cruz de Ahuacatlán; los integrantes de la Comisión Coordinadora y Ejecutiva Estatal, así como coordinadores distritales y liderazgos regionales del Partido del Trabajo.